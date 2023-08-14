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Куда ушли деньги, которые министерство здравоохранения выделило больницам? Контрольные органы недовольны

Анастасия Князева
15 АВГУСТА 2023
07:00
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Министерство здравоохранения выделило 4,8 млрд. чешских крон в виде внеочередных пособий трем больницам, находящимся в прямом управлении, в период с 2019 по 2021 год, но не удостоверилось в эффективности использования этих средств. Высшее контрольное управление (NKÚ) в опубликованном отчете указало, что некоторые из больниц расходовали пособие на списание долгов неэкономно и с нарушением оговоренных условий.
Аудит затронул руководство пражских университетских больниц Буловка и Краловские Винограды, брненской университетской больницы Святой Анны и Министерства здравоохранения как их учредителя. Аудит проводился в период с 2019 по 2021 год, когда министерство возглавляли Адам Войтех, Роман Примула, Ян Блатный и Петр Аренбергер из партии ANO.

Проверенные больницы неоднократно показывали в своих финансовых отчетах накопленные убытки. Министерство решило проблему неблагоприятной финансовой ситуации в 2020 году, сделав единовременный взнос на списание долгов в размере 3,4 млрд. чешских крон для проверенных больниц. По мнению NKÚ, списание задолженности больниц в 2020 году было бессистемной мерой, так как устранило только последствия, а не причину возникновения задолженности. Кроме того, аудиторы установили, что больница в Буловке использовала 9,3 млн. чешских крон из средств списания задолженности, а больница Святой Анны в Брно — 646,2 млн. чешских крон с нарушением установленных условий, например, для досрочного погашения обязательств. По мнению NKÚ, обе больницы решали поставленные перед ними задачи не самым экономичным образом, так как финансирование долгов привело к дополнительным расходам в размере 105,6 млн. чешских крон в период с 2016 по 2022 год. Кроме того, Буловка упустила возможность сэкономить 21,3 млн. чешских крон, поскольку не погасила долгосрочные обязательства и соответствующие проценты в полном объеме до наступления срока погашения.

Министерство здравоохранения выделило дополнительные чрезвычайные взносы в размере 1,4 млрд. чешских крон проверенным больницам для оплаты труда работников, подверженных риску заражения COVID-19, и для резервного полевого госпиталя в Праге-Летнянах. «Впоследствии министерство возместило больнице в Буловке расходы на создание и эксплуатацию полевого госпиталя в размере 88,2 млн. чешских крон, не проведя надлежащего финансового контроля», — заявило NKÚ. Хотя это был неинвестиционный операционный взнос, аудит показал, что министерство также оплатило инвестиционные расходы в размере 1,4 млн. чешских крон. Еще 1,5 млн. чешских крон было возмещено министерством за приобретение имущества, которое больница не использовала для создания и эксплуатации полевого госпиталя. 

NKÚ также проверило закупки лекарств и медицинского оборудования. Выяснилось, что большинство лекарств и изделий медицинского назначения проверяемые больницы приобретали вне процедуры закупок, например, на основании прямых заказов.


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