Ковид никуда не исчез! Конец отпускного сезона и приближение осени могут усилить распространение в Чехии

Новый вариант омикрона EG.5, который научное сообщество называет Eris, еще не был обнаружен в Чехии. «В странах, где данный вариант был найден, пока не отмечено увеличения госпитализаций из-за него», — уточнила Дана Шаламунова от Государственного института здравоохранения. Тем не менее такие страны как США, Китай, Япония, Франция и Португалия отмечают рост числа зараженных. По данным ВОЗ, Греция зарегистрировала 11 645 новых случаев с июля, Италия — более 20 000, Великобритания — более 17 000, в то время как в Хорватии — всего около 130 случаев. В Чехии число заражений растет, но не так быстро, как ранее. Например, на прошлой неделе ежедневно фиксировалось около 40 новых случаев, большинство из которых с легким течением.

«В начале августа у нас побывали пациенты с диагнозом ковид», — сказала Людмила Бездичкова, врач из Праги. «В начале августа у нас побывали пациенты с диагнозом ковид», — сказала Людмила Бездичкова, врач из Праги.





Многие эксперты, включая Людмилу, ожидают, что осенью и после возвращения людей из отпусков, ситуация ухудшится. По мнению вирусолога Иржи Черны, путешествия без ограничений могут усилить распространение вируса. Также он отмечает, что в этом году люди стали реже использовать респираторы в общественном транспорте по сравнению с прошлым годом.







Эпидемиолог Растислав Мадяр подчеркивает: «Увеличение числа пациентов в больницах, связано с ростом числа инфицированных, а не с повышенной опасностью вируса». Тем не менее многие люди сделали последнюю прививку многими месяцами, а некоторые даже годами ранее. Вакцинолог Роман Примула выразил опасения по этому поводу: «Их иммунитет может ослабнуть по сравнению с тем, что было в конце эпидемии. Переносить ковид им может быть тяжелее, чем раньше». Эпидемиолог Петр Шмейкал также предупреждает: «Омикрон все еще с нами. Проблемой является длительный период между прививками, что может привести к более тяжелым случаям». Он рекомендует пожилым и людям с хроническими заболеваниями пройти повторную вакцинацию новым видом вакцины против мутаций омикрона, которая появится этой осенью.

На сегодняшний день диагностировать ковид стало сложнее, так как его симптомы схожи с гриппом или респираторной инфекцией. К ним относятся: заложенность носа, кашель, першение в горле и охриплость. Обычно они проявляются в течение нескольких дней после заражения.















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.













