Нестабильность фармацевтического рынка Чехии: опасения усиливаются

С осени прошлого года Чехия столкнулась с нехваткой различных медикаментов, прежде всего антибиотиков. Недавно в новостях было сообщено о прекращении поставок пенициллина одним из основных производителей. Причины дефицита разнообразны: от нехватки ключевых компонентов до проблем с упаковкой. Усугубляет ситуацию и увеличение случаев респираторных инфекций.





Компания BB Pharma, один из главных производителей пенициллина в Словакии, указала на проблемы с ценообразованием в Чехии как на основную причину прерывания поставок. «Мы столкнулись с нехваткой детских сиропов на основе этого вещества, и запасы для взрослых в таблетированной форме также закончились. Врачи вынуждены искать альтернативные варианты, прибегая к антибиотикам широкого спектра действия. Это может привести к риску развития устойчивости бактерий к лечению», — делится своими опасениями Лукаш Малы, председатель Ассоциации молодых фармацевтов.





Если министерство здравоохранения надеется на положительные изменения благодаря новому законодательству, то фармацевтическая общественность сохраняет свой скептический настрой. Теперь более чем когда-либо важно, чтобы обе стороны скоординировали свои усилия для обеспечения доступности жизненно важных препаратов для чешских граждан.





Опасения по поводу дефицита антибиотиков в Чехии: на что стоит обратить внимание

Согласно данным, опубликованным на сайте Государственного института контроля лекарственных средств (SÚKL), производители фиксируют сниженные цены на лекарственные препараты. Например, за упаковку, состоящую из 30 таблеток, производитель может получить менее 87 чешских крон, в то время как пациентам приходится платить 18 чешских крон. Максимальная розничная цена составляет около 131 кроны.





Нехватка лекарств, содержащих феноксиметилпенициллин, продолжает вызывать опасения среди специалистов. Да, существуют альтернативные антибиотики, однако, как заявила Михаэла Бажантова из Чешской аптечной палаты, такое замещение не всегда является оптимальным решением. Антибиотики широкого спектра действия, которые могут быть назначены вместо пенициллина, могут вызвать больше побочных эффектов и влиять на микробиом пациента.





Медицинское сообщество долгое время озвучивало тревогу о потенциальных рисках устойчивости бактерий к широкоспектральным препаратам, особенно если основные антибиотики становятся недоступными. Эта проблема усугубляется увеличением числа случаев фарингита, при котором пациентам часто назначают антибиотики. Сейчас ситуация с другими антибиотиками кажется стабильной, но в свете приближающегося сезона респираторных заболеваний все может измениться.





Лукаш Малы подчеркивает возможные проблемы в цепочках поставок и предостерегает о риске повторения сценария прошлой зимы. Представители аптечной палаты говорят о сложности прогнозирования будущего, но акцентируют внимание на ответственности пациентов. Бажантова советует людям заботиться о своем иммунитете и в случае заболевания принимать меры к самоизоляции.





Проблемы с нехваткой лекарств в Чехии: Премьер и Министерство здравоохранения в поиске решений





Премьер-министр Чехии, Петр Фиала, выделил решение проблемы дефицита лекарств в стране как ключевую задачу Министерства здравоохранения. Он подчеркивает необходимость активного общения министерства с общественностью и разъяснения текущей ситуации.





В то время как Властимил Валек, министр здравоохранения, несмотря на предыдущие неудачи в коммуникации и невыполненные обязательства, смотрит в сторону законодательных мер. Он предлагает усилить меры в отношении дистрибьюторов лекарств. Министерство долгое время считало, что корень проблемы кроется в отсутствии эффективного планирования со стороны производителей.





Предлагаемая поправка к Закону о лекарственных средствах, ожидаемая к принятию на следующий год, фактически нацелена на введение новых обязательств для производителей. По этому законопроекту, компании будут обязаны поддерживать запас рецептурных препаратов на период от одного до двух месяцев в случае их дефицита. Дистрибьюторы, в свою очередь, должны будут иметь месячный запас определенных препаратов. Закон также будет регулировать условия продажи лекарств в аптеках, ограничивая их текущими запасами, и предусматривает введение крупных штрафов за нарушения.





Тем не менее, производители лекарств выразили опасения относительно возможного увеличения расходов, что может повлиять на их присутствие на рынке. Они подчеркивают необходимость сделать европейский рынок более устойчивым и конкурентоспособным, а также рассмотреть изменения в политике ценообразования в Чешской Республике.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.



