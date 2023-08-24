От пива после обеда к глобальной реформе: пересмотрит ли Чехия отношение к алкоголю?
24 АВГУСТА 2023
18:30
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Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек утверждает, что пора пересмотреть отношение к алкоголю и обсуждению его вреда на европейском уровне. Отвечая на вопросы о налогообложении вина в правительстве, Валек предложил рассматривать алкоголь наравне с сигаретами. Он акцентировал внимание на том, что простое повышение цен через акцизы не сократит потребление, но утверждает, что алкоголь должен облагаться налогом.
«Дебаты в обществе относительно алкоголя требуют изменений. Нам нужно объединить усилия политиков и специалистов», — подчеркнул Валек. Ранее он был раскритикован за заявления о безвредности умеренного употребления пива или коньяка в обеденное время, при этом подчеркивая риски чрезмерного потребления.
Валек также выразил мнение, что таким же образом, как министры здравоохранения раньше боролись против курения, они должны противостоять злоупотреблению алкоголем. При этом он заявил, что вопрос потребления алкоголя нужно рассматривать в контексте Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув опасность его употребления до 18 лет, а возможно, и до 25 лет из-за продолжительного развития мозга.
Ряд партий выразили свое несогласие с сохранением нулевого акциза на вино, включенного в налоговую реформу правительства. Валек также подчеркнул необходимость контролировать качество продукции, которая импортируется в страну.
По данным Государственного института здравоохранения, каждый день в Чехии алкоголь употребляет около 10% взрослого населения (около 900 тыс. человек), причем около 1,5 млн. человек употребляют его в потенциально опасных количествах. Данные также показывают, что до 6% всех смертей в стране до начала эпидемии можно было связать с алкоголем, в то время как курение вызывает каждую пятую смерть.
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