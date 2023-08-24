«Повторный инфаркт у курильщика? Вы заплатите 750 000 крон», — говорит известный чешский кардиолог

Чешские кардиологические центры обеспечивают лечение на самом высоком уровне, и благодаря их плотности, разбросанной по всей стране, подавляющее большинство пациентов с инфарктом получат очень быструю и, следовательно, необходимую для выживания помощь.





«Если артерия, питающая сердце, полностью закупорена, то ее необходимо очень быстро разблокировать. Если это можно сделать в течение часа-двух после начала затруднений, то вы выиграли. Пациент практически не страдает от повреждения миокарда, сердце может продолжать работать совершенно нормально», — говорит Петр Неужил, руководитель кардиологического центра пражской больницы «На Гомолце».





Профессор специализируется на проблеме катетерной абляции сердечных аритмий. Его команда первой в мире провела ряд процедур на сердце: «Моя амбиция — опираться на доказательную медицину и привносить в нее новые данные».





В интервью он упоминает, что в каждом из 15 чешских кардиоцентров ежегодно проходят лечение 200 пациентов с инфарктом. Важной информацией является то, что таких эффективно пролеченных пациентов большинство (примерно 95%).





Но он не любит подчеркивать, что пациенты «свободны от последствий». «Я думаю, что мы в Чешском кардиологическом обществе немного перегнули палку, потому что создали представление о том, что если мы будем хорошо работать, то инфаркт миокарда будет излечиваться абсолютно без последствий. Я бы не хотел, чтобы такое представление сохранялось. Вы все еще можете умереть от инфаркта миокарда в 2023 году», - говорит он.





Поэтому он советует своим пациентам, среди которых немало известных личностей, в том числе Иржи Бартошка, Марта Кубишова и Иржина Богдалова, бросить курить, что, как доказано, вредно для сердца и других органов.





«Я ненавижу курение, потому что это совершенно ненужное занятие, которым люди причиняют себе вред и заметно ухудшают свое здоровье», — говорит Петр Нойжил.





«Йиржи Бартошка, которого мы постоянно пытаемся отучить от курения, в последнее время не курил. Сейчас, например, уже 21 день. Потрясающий успех!», — говорит доктор, добавляя, что проблема кроется в сознании курильщиков. И с этим, по его словам, можно работать.





Точно так же он пытается вложить в головы пациентов с инфарктом, не внявших его призыву изменить образ жизни, четкую мысль о том, что их лечение неоправданно дорого обходится обществу в целом.





«Я часто использую эту фразу на обходах, когда к нам приходит пациент, который неоднократно успешно лечился тем или иным способом после инфаркта миокарда. И это их второй, третий, четвертый инфаркт... Когда видишь их в первый раз, говоришь им: Пани Вонаскова, вы курите, вы выкуриваете столько-то сигарет, сейчас вы бросите. Она не бросает, продолжает курить, у нее опять инфаркт миокарда. И я говорю: «Госпожа Вонаскова, в следующий раз вы заплатите 750 000 за пребывание в этой больнице, за процедуры, которые мы вам делали, потому что вы, очевидно, не следовали нашим рекомендациям, и теперь у вас просто так случился этот инфаркт».





Петр Неужил не хочет называть этот принцип поругания пациентов испугом. Скорее, по его словам, это попытка пробудить в этих людях ответственность. «Чехия типична тем, что мы приучили людей к безответственности. Люди ждут помощи. Вот он я, помогите мне! А потом, по его словам, мы все платим за ненужное и дорогое лечение «пани Вонасековой, которая не бросила курить».





«Мы как врачи можем сказать, что нам все равно, но с точки зрения академика, ответственного человека и кардиолога я должен повлиять на конкретного человека, на пациента, чтобы он в следующий раз вел себя лучше. Чтобы он думал за себя».







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