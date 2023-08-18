Ждите или доплачивайте. Алчные врачи в Чехии изводят пациентов

Франтишек Калужа, которому 79 лет, поделился своим опытом. В течение нескольких месяцев он обращался с неврологическими проблемами к своему терапевту, который в итоге выписал ему направление. «Каково же было мое удивление, когда, проведя несколько часов в интернете и в разговорах по телефону, я выяснил, что прием возможен через четыре-шесть месяцев. С другой стороны, в интернете я обнаружил предложение на сайте www.navstevalekare.cz, где можно было за деньги записаться на прием в режиме онлайн», — рассказал г-н Калужа.



«Я нашел неврологическую поликлинику и испытал шок. Я мог записаться на прием в течение месяца, но стоимость составила около 670 крон. Кроме того, в общих условиях можно прочитать, что они не несут ответственности за медицинское обслуживание и другие проблемы», —вощмутился он.



В связи с этим он обратился к министру здравоохранения Властимилу Валеку (TOP 09), которого попросил принять меры против сомнительной практики. «Нам с женой почти по 80 лет, мы пенсионеры, и единственный наш доход — это пенсия», — отметил он.



До 2 000 крон за прием

В ответе от министерства ему посоветовали обратиться с жалобой на медицинское учреждение. А если не получится, то в региональную администрацию. «Из всего вышесказанного я понял, что проблему переложили на 80-летнего пенсионера и сотни тысяч пациентов, которые должны сами разбираться. Министерство это не волнует», — заключил г-н Калужа.



Некоторые специалисты предлагают «VIP-приемы» прямо на своих сайтах. Если человек заплатит 621 крону, он сможет записаться на обследование родинки через две недели, в противном случае — только в ноябре, сообщил один из терапевтов. Так же обстоит дело с кардиологами, неврологами и многими другими специалистами.



Главврач одной из пражских учебных больниц также предлагает свои услуги через сайт за 2 000 крон.



«Мы являемся частным учреждением, поэтому каждый врач сам решает, принимать ему новых пациентов или нет», — написала администратор его частной клиники, объясняя, почему записаться на прием к главному врачу можно только на платной основе.



По ее словам, другие специалисты тоже предлагают такую возможность, но на своих сайтах не указывают ее как единственную. Частная клиника не скрывает, что у нее есть договоры со страховыми компаниями, и указывает их на своем сайте. Тот факт, что клиника является частной, не имеет никакого значения. Врач не может выбирать пациента в зависимости от того, платит он или нет.



Дискриминация и нарушение договора

Редакция также обратилась в компанию Navstevalekare. cz, s.r.o. с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получила ответа к установленному сроку. Очевидно, что клиники хотят получить больше денег за свои услуги, и их расходы возросли. Однако этот метод находится на грани закона. По мнению министерства, отдавая предпочтение платным пациентам, они нарушают договор со страховой компанией.



«Министерство здравоохранения не согласно с такой практикой, прежде всего потому, что она может дискриминировать пациентов, не желающих платить», — заявил представитель министерства Ондржей Якоб. Вопрос о том, нарушают ли врачи закон, должен рассматриваться в соответствующем контексте.



По мнению министерства, такая ситуация настает, «если врач ставит уплату сбора в качестве условия для приема пациента на лечение или значительно задерживает его прием на определенный срок». В настоящее время готовится несколько поправок, которые могут ужесточить наказание для находчивых врачей.



«Министерство здравоохранения в рамках готовящихся поправок к законам об оказании медицинских услуг и государственном медицинском страховании также рассматривает возможность ужесточения наказаний для врачей, действующих подобным образом», — добавил Якоб. Однако на данный момент людям остается то, с чем столкнулся и г-н Калужа, — жаловаться в страховую компанию и, возможно, в региональные органы власти. Однако ускорить сроки из-за этого вряд ли удастся. Более того, разбирательство может затянуться на несколько месяцев.













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