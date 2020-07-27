Опасность грибного сезона: супружеская пара из Чехии не распознала мухомор

«Пациенты, пара средних лет, уверяли, что хорошо разбираются в грибах. Тем не менее они провели три дня в больнице», — рассказала Габриэла Лефенда, пресс-секретарь медицинского учреждения. Супруги отправились на поиски грибов вблизи Валашске-Мезиржичи, и вскоре им потребовалась медицинская помощь. С симптомами отравления мухомором они были доставлены в больницу.

«Счастью, удалось обойтись без госпитализации в отделении интенсивной терапии, что не всегда бывает при отравлениях грибами», — подчеркнула Лефенда. «Чаще всего проблемы со здоровьем пациентов связаны с употреблением плохо готовленных или испорченных грибов. Например, сыроежки часто вызывают проблемы, так как не все они съедобны, и их часто путают с мухоморами, как в случае с этими отравлениями», — сообщила Мария Чернохова, заведующая отделением внутренних болезней больницы.

Отравление грибами проявляется болями в животе, рвотой, общей слабостью и галлюцинациями. Изначально эти признаки могут быть ошибочно приняты за другие виды отравления. «Лечащему врачу стоит задуматься о возможном отравлении грибами и расспросить пациента об употреблении грибов, даже если это произошло несколько дней назад», — отметила Лефенда.

Одной из основных угроз, которая может поджидать после употребления ядовитых грибов, является тяжелое поражение печени, приводящее к отказу органа и даже смерти. «Это особенно характерно для зеленого мухомора. Другие виды грибов могут оказать серьезное воздействие на нервную систему и психику», — предупредила главный врач. Однако некоторые другие ядовитые грибы, например определенные виды сыроежек, вызывают лишь рвоту и диарею, обычно через короткий промежуток времени после их употребления. «Важно, чтобы люди собирали только те грибы, с которыми они хорошо знакомы. Это поможет избежать проблем», — посоветовала главный врач.













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