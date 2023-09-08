Почти миллион чехов каждый день употребляют алкоголь

Почти десятая часть взрослого населения Чешской Республики употребляет алкоголь каждый день. Это около 900 000 человек. В общей сложности, для 1,5 миллиона женщин и мужчин в Чехии алкоголь представляет определенный риск. В то время как зависимые мужчины чаще пьют крепкие напитки и пиво, женщины пьют вино.



Об этом говорится в ежегодном отчете о зависимостях за 2022 год, который представила глава Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей Павла Хоминова.



"Уровень потребления алкоголя остается высоким уже долгое время. Согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе ситуация не изменилась. Первый признак снижения был отмечен в 2021 году, когда исследование показало снижение уровня ежедневного употребления алкоголя, особенно среди мужчин", - сказала она.



Средний чех потребляет около десяти литров чистого алкоголя в год. Это ставит Чешскую Республику на первое место в рейтинге потребления алкоголя.





Мужчины пьют больше. Они также чаще страдают зависимостью. Они обычно сочетают разные виды алкогольных напитков. Женщины чаще пьют вино. “Модели потребления алкоголя среди женщин отличаются. Женщины чаще пьют в одиночку. Это начинается с невинной выпивки, с вечернего бокала. Потом это переходит в привычку", - рассказывает руководитель центра.





Около 30 000 человек проходят лечение. Среди тех, кто проходит лечение от зависимости, доля женщин немного увеличивается. Число пациентов в стационарах сокращается, и люди стремятся получать лечение в амбулаторных условиях.



По словам Хоминовой, ежегодно от передозировки алкоголя умирает около 50 человек. С употреблением алкоголя связаны еще 6 000-7 000 смертей. Влияние пьянства в Чешской Республике оценивается в сумму от 35 до 55 миллиардов крон.



Около пятой части взрослого населения курит ежедневно. Мужчины курят чаще, чем женщины. Согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе ситуация не изменилась.





Но эксперты видят изменения среди молодежи. С 2011 года число подростков, курящих обычные сигареты, сокращается, а популярность электронных сигарет растет. По словам Хомыновой, переход из начальной школы в среднюю является переломным моментом, и показатели курения растут. В старших классах регулярно курят 12% учащихся мужского и женского пола.





От 13 до 15% взрослых употребляют рискованные наркотики. Около 1,35 миллиона человек принимают седативные, снотворные или опиоидные анальгетики более шести недель без рецепта или вопреки рекомендациям врача.



Каннабис остается самым распространенным запрещенным наркотиком. Около 10% взрослого населения употребляли его в течение последнего года. 200 000 человек употребляют каннабис с высокой степенью риска. Доля подростков, имеющих опыт употребления каннабиса, снижается. Раньше мальчики чаще употребляли каннабис, но теперь это происходит и среди девочек.







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