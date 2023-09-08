ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Почти миллион чехов каждый день употребляют алкоголь

Новости 420on
9 сентября 2023
20:00
232
Средний чех потребляет около десяти литров чистого алкоголя в год. Это ставит Чешскую Республику на первое место в рейтинге потребления алкоголя.
Почти десятая часть взрослого населения Чешской Республики употребляет алкоголь каждый день. Это около 900 000 человек. В общей сложности, для 1,5 миллиона женщин и мужчин в Чехии алкоголь представляет определенный риск. В то время как зависимые мужчины чаще пьют крепкие напитки и пиво, женщины пьют вино. 

Об этом говорится в ежегодном отчете о зависимостях за 2022 год, который представила глава Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей Павла Хоминова.

"Уровень потребления алкоголя остается высоким уже долгое время. Согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе ситуация не изменилась. Первый признак снижения был отмечен в 2021 году, когда исследование показало снижение уровня ежедневного употребления алкоголя, особенно среди мужчин", - сказала она.

Средний чех потребляет около десяти литров чистого алкоголя в год. Это ставит Чешскую Республику на первое место в рейтинге потребления алкоголя.

Мужчины пьют больше. Они также чаще страдают зависимостью. Они обычно сочетают разные виды алкогольных напитков. Женщины чаще пьют вино. “Модели потребления алкоголя среди женщин отличаются. Женщины чаще пьют в одиночку. Это начинается с невинной выпивки, с вечернего бокала. Потом это переходит в привычку", - рассказывает руководитель центра.

Около 30 000 человек проходят лечение. Среди тех, кто проходит лечение от зависимости, доля женщин немного увеличивается. Число пациентов в стационарах сокращается, и люди стремятся получать лечение в амбулаторных условиях.

По словам Хоминовой, ежегодно от передозировки алкоголя умирает около 50 человек. С употреблением алкоголя связаны еще 6 000-7 000 смертей. Влияние пьянства в Чешской Республике оценивается в сумму от 35 до 55 миллиардов крон.

Около пятой части взрослого населения курит ежедневно. Мужчины курят чаще, чем женщины. Согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе ситуация не изменилась.

Но эксперты видят изменения среди молодежи. С 2011 года число подростков, курящих обычные сигареты, сокращается, а популярность электронных сигарет растет. По словам Хомыновой, переход из начальной школы в среднюю является переломным моментом, и показатели курения растут. В старших классах регулярно курят 12% учащихся мужского и женского пола.

От 13 до 15% взрослых употребляют рискованные наркотики. Около 1,35 миллиона человек принимают седативные, снотворные или опиоидные анальгетики более шести недель без рецепта или вопреки рекомендациям врача.

Каннабис остается самым распространенным запрещенным наркотиком. Около 10% взрослого населения употребляли его в течение последнего года. 200 000 человек употребляют каннабис с высокой степенью риска. Доля подростков, имеющих опыт употребления каннабиса, снижается. Раньше мальчики чаще употребляли каннабис, но теперь это происходит и среди девочек.

Источник: novinky.cz


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


алкоголь здоровье Чехия алкоголизм

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
237
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОМА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОВЕРКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ
9 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
801
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ЧЕХИИ: БЕЗЛИМИТ ВСЕГО ОТ 487 КРОН В МЕСЯЦ
9 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
556
БИЗНЕС
ТОРГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧЕХИИ ОБНОВИЛА СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
8 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1582
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: В ЧЕХИИ СОБАКИ НАШЛИ ОСТАНКИ УБИТОЙ ЖЕНЩИНЫ В РЕКЕ НА ГЛУБИНЕ 44 МЕТРА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
9 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
237
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОМА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОВЕРКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ
9 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
801
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ЧЕХИИ: БЕЗЛИМИТ ВСЕГО ОТ 487 КРОН В МЕСЯЦ
9 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
342
ЖИЗНЬ
БОЛЬШАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЭНЕРГИЮ? ЛЮДИ МОГУ ОБЖАЛОВАТЬ СЧЕТА
9 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
1176
ОБРАЗОВАНИЕ
НУЖДАЮЩИЕСЯ СЕМЬИ В ЧЕХИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОКУПКУ ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
9 СЕНТЯБРЯ 2023
10:12
1020
ЖИЗНЬ
ВИДЕО: СКОЛЬКО СТОЯТ БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ В ЧЕХИИ СО СТРАХОВКОЙ В 2023 ГОДУ
9 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
556
БИЗНЕС
ТОРГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧЕХИИ ОБНОВИЛА СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
8 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1582
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: В ЧЕХИИ СОБАКИ НАШЛИ ОСТАНКИ УБИТОЙ ЖЕНЩИНЫ В РЕКЕ НА ГЛУБИНЕ 44 МЕТРА
8 СЕНТЯБРЯ 2023
19:30
1011
ОБЩЕСТВО
КОММЕНТАРИЙ: РЕЦЕПТ ОТ ЖИЛИЩНОГО КРИЗИСА В ЧЕХИИ? БОГАТЫЕ РОДИТЕЛИ!
8 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
685
ПУТЕШЕСТВИЯ
UBER БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ ТАКСИ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ. ЦЕНУ КЛИЕНТ БУДЕТ ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ
8 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1064
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРАЖСКИЕ ОТЕЛИ ВНОВЬ ЛИДИРУЮТ В ЕВРОПЕЙСКИХ РЕЙТИНГАХ