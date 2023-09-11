Чехия отстает в вакцинации, но грипп и ковид нанесут новый удар

Число людей, заразившихся ковидом, в начале сентября стало увеличиваться, но не очень резко. За первую неделю после летних каникул было зарегистрировано 897 инфицированных против 469 за семь дней до этого.





«Этого следовало ожидать, поскольку мы вернулись с каникул, началась осень, и люди снова общаются в коллективах», — объясняет главный гигиенист Павла Сврчинова.





Министерство здравоохранения не ожидает возвращения защитных мер. По словам министра Властимила Валека (TOP 09), о возвращении принудительной изоляции или карантина не может быть и речи.





«Необходим мониторинг ситуации. Коронавирус все еще здесь, все еще есть инфицированные пациенты, все еще умирают люди, заразившиеся вирусом. Часто это люди преклонного возраста, у которых есть другие заболевания, например сердечно-сосудистые, или нарушения иммунной системы», — говорит он.





С начала года, по последним данным, от ковида умер 651 человек. Для уязвимых категорий населения вакцинация — единственный способ избежать более тяжелого течения болезни, говорят эксперты.





«На данный момент посыл довольно прост: независимо от количества предыдущих доз рекомендуется вакцинироваться одной дозой адаптированной вакцины, которая должна отражать штаммы, которые распространяются и еще появятся осенью», — объясняет Роман Хлибек, председатель Чешского вакцинологического общества при Чешской академии наук.





Более полумиллиона доз новейшей вакцины компании BioNTech/Pfizer, которая должна защитить от нового варианта omicron, должны поступить в Чехию осенью. До конца года в Чехию поступит еще 200 000 доз вакцины «Новавакс».





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Министерство здравоохранения в целом рекомендует вакцинацию для всех. Прежде всего ее должны пройти люди старше 50 лет, люди с ослабленной иммунной системой или серьезными заболеваниями, которые повышают риск более тяжелого течения коронавируса, а также беременные женщины.





«Мы рекомендуем всем, кто входит в группу риска, сделать прививку и от ковида, и от гриппа. Особенно пожилым людям я рекомендую сделать прививку», — сказал министр Валек.





Готовность к вакцинации в Чехии относительно низка для обоих заболеваний по сравнению с другими развитыми странами Европы. Если на Мальте, в Португалии, Италии, Ирландии или Дании прививки от ковида делают 80% населения, то в Чехии — только 60%.





«Единственное, чего я опасаюсь, — это то, что интерес к вакцинации будет относительно невелик. Мы по-прежнему являемся одной из стран Европы с самым низким уровнем вакцинации», — говорит Хлибек.





ОЭСР давно следит за тем, как защищена наиболее подверженная риску группа населения — люди старше 65 лет. И если в развитых странах Западной Европы вакцину от гриппа ежегодно получают не менее двух третей пожилых людей, то в Чехии этот показатель составляет 25%.





Правда, по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы у Чехии все еще хорошие показатели. В Словакии, Польше и Болгарии вакцинацию проходят менее 20% пожилых людей.





Вакцинацию против гриппа и ковида может проводить врач общей практики. На вакцинацию от коронавируса по-прежнему можно записаться через Центральную систему бронирования. Вакцины должна поступить в Чешскую Республику уже на этой неделе.











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