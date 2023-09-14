Запрет одноразовых электронных сигарет. Европа — за, Чехия — воздержалась
14 сентября 2023
23:00
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Все большее число европейских стран готовится полностью запретить одноразовые электронные сигареты (VAPE), которые пользуются большой популярностью у детей и молодежи. Вслед за Германией, Бельгией, Ирландией и другими странами соответствующее заявление сделало правительство Франции. Чехия с 23 октября вводится запрет на продажу ароматизированного табака, однако этот запрет не распространяется на электронные сигареты.
Запрет на одноразовые электронные сигареты станет частью более широких мер по борьбе с курением, запланированных кабинетом премьер-министра Франции Элизабет Борн. Одноразовые электронные сигареты в последние годы быстро распространились в ряде стран, в том числе и в Чехии.
«Они порождают рефлекс, к которому дети привыкают, и в конце концов он притягивает их к табаку», — объяснила Борн опасность одноразовых электронных сигарет в эфире телеканала RTL. Популярность этих изделий среди молодежи значительна, поэтому страны постепенно переходят к более жестким мерам. Например, Министерство здравоохранения Великобритании также готовит ограничения.
Критики обвиняют производителей, часто базирующихся в Китае, в том, что они намеренно ориентируются на подростков, используя яркие цвета и выпуская наполнители со вкусами, напоминающими различные сладости. Популярность этой продукции в молодежной среде затем усиливается различными авторитетами, продвигающими ее в таких сетях, как TikTok и YouTube. Одноразовые электронные сигареты также более привлекательны для молодых пользователей, поскольку, в отличие от аккумуляторных, не требуют настройки и обслуживания.
«Это стало эпидемией. Ужасно, что табачная индустрия выбрала в качестве мишени детей», — прокомментировал ситуацию Лоик Жоссеран, глава организации «Альянс против табака», сообщает BBC. Активисты добиваются того, чтобы запрет был введен во Франции до конца года.
Во Франции, как и, например, в Чехии, теоретически не могут покупать электронные сигареты лица, не достигшие 18 лет. Однако практический опыт показывает, что дети и подростки без проблем обходят это ограничение.
Эксперты неоднократно предупреждали, что использование электронных сигарет повышает риски для здоровья — среди прочего, это воспалительные заболевания легких и другие повреждения внутренних органов из-за воздействия токсичных веществ.
Однако эти изделия также представляют собой серьезную проблему для окружающей среды. Одноразовая электронная сигарета изготовлена из пластика и содержит несъемный аккумулятор, содержащий около 0,15 г лития, а также соли никотина и следы тяжелых металлов. В прошлом году только в Великобритании еженедельно выбрасывался один миллион таких устройств, сообщает BBC со ссылкой на исследование некоммерческой организации Material Focus.
В разных странах борьба с курением среди детей и подростков ведется по-разному. На рынке ЕС, включая Чехию, с 23 октября вводится запрет на продажу ароматизированного табака, однако этот запрет не распространяется на электронные сигареты и так называемые никотиновые пакетики, которые также пользуются популярностью у молодежи.
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