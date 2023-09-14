До трети взрослых людей в Чехии испытывают симптомы депрессии. Здоровый образ жизни может помочь
15 сентября 2023
10:00
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Взрослые люди в настоящее время испытывают симптомы депрессии даже чаще, чем в период пандемии коронавируса, утверждают психиатры. Это следует из результатов исследования, проведенного Всеобщей факультетской больницей (VFN).
Кроме того, примерно у четверти людей весной наблюдались серьезные проявления синдрома эмоционального выгорания, который может перерасти в депрессию. По мнению экспертов, профилактикой и собственно лечением синдрома выгорания является изменение образа жизни. Это может помочь справиться и с легкой депрессией.
Симптомы депрессии различной интенсивности испытывают до трети взрослых чехов.
«В 2017 году, казалось, все было достаточно спокойно. Затем наступил март 2020 года и пандемия, что отразилось на росте случаев. И вот в мае 2023 года мы получили данные, снова наблюдается рост. Учитывая, что нынешняя экономическая ситуация еще не достигла пика кризиса, по нашим оценкам, количество случаев будет расти», — отметил Мартин Андерс, руководитель психиатрической клиники 1-го медицинского факультета Карлова университета и VFN.
Аналогичная тенденция наметилась и в отношении симптомов выгорания. В отличие от депрессии, оно не сопровождается эмоциональными спадами, но появляются хроническая усталость и потеря концентрации внимания.
«Как ни парадоксально, молодые люди чаще страдают от синдрома эмоционального выгорания. Это связано с тем, что их должностные обязанности часто обременены высокой ответственностью, но относительно низкой компетентностью», — пояснил профессор психиатрической клиники 1-го медицинского факультета Карлова университета и университетской больницы.
По мнению экспертов, профилактикой, как и лечением самого синдрома выгорания, является изменение образа жизни, включающее регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и выделение времени на хобби.
Этот же режим помогает справиться с легкой депрессией. До 60% пациентов преодолевают депрессию без лекарств.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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