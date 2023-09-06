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Прага передаст Украине четыре списанных автомобиля скорой помощи

Анастасия Князева
15 сентября 2023
17:30
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Столица Чехии, через Чешский Красный Крест, подарит Украине четыре автомобиля скорой помощи, которые были списаны медиками из Праги. Разрушенной войной стране было предложено всего двенадцать старых машин, однако украинская сторона попросила передать только те автомобили, которые предназначены для оказания медицинской помощи в полевых условиях.
В понедельник депутаты городского совета Праги одобрили это предложение. Всего было предложено передать украинцам двенадцать старых машин скорой помощи, но только четыре из них, типа Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic, заинтересовали украинских коллег. Эти автомобили отлично себя зарекомендовали в Праге и, как ожидается, окажут ценную помощь в оказании медицинской помощи в Украине. «Наши медицинские бригады уже используют новые машины после обновления автопарка. Списанные автомобили скорой помощи также хорошо служили в Праге, и мы уверены, что они будут полезны в оказании помощи пациентам в Украине, благодаря полному приводу, они могут быстро доставлять врачей на место происшествия, даже в труднодоступных условиях», — отметил Петр Колоуч, директор Службы скорой медицинской помощи.

Прага передаст эти автомобили в Чешский Красный Крест, который затем подарит их украинским коллегам. «Прага неоднократно выражала свою поддержку Украине в борьбе против российской агрессии. Поэтому я сразу поддержала предложение моих коллег из Пражской городской службы скорой помощи о передаче автомобилей скорой помощи Украине через Чешский Красный Крест», — заявила Александра Уджения (ODS), заместитель мэра Праги по вопросам здравоохранения. Согласно экспертам, текущая стоимость этих автомобилей составляет 986 800 чешских крон.



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Украина

Комментарии:
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Dz 15 сентября 2023 19:12
Интересно украдут все машины или только 3? Я думаю как обычно всё, чтоб не оставлять следов так сказать.
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