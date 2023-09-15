Число детей, зависимых от социальных сетей, в Чехии растет. В чем причина?

Эксперты говорят, что в росте проблемного общения в социальных сетях среди детей отчасти виновата пандемия.



В возрасте от 11 до 15 лет каждый 12-й ребенок в Чехии испытывает зависимость от социальных сетей. Девочки более склонны к этому, чем мальчики. Исследование было проведено группой специалистов из Университета Палацкого в Оломоуце.



Некоторые студенты продолжают частично учиться дистанционно и после окончания пандемии. Например, выпускник этого года, Виктор Павлас, входит в число 6 000 студентов, которые проверяют дистанционное обучение для министерства, но он признается, что иногда не полностью концентрируется на лекциях.



«Например, на предметах, где преподаватель просто что-то обсуждал или читал, я включал игру», — говорит молодой человек. В остальном ему нравится смешанное обучение, и он получает хорошие результаты.



Эксперты говорят, что пандемия отчасти виновата в росте проблемного общения в социальных сетях среди детей. «Они были вынуждены проводить время в интернете. Многие домашние задания переместились в интернет — и, собственно, многие виды досуга», - говорит Павла Хомынова, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей.



того, к интернет-технологиям и соцсетям приобщаются все в более раннем возрасте. В последние годы это заметила и психолог Вацлава Масакова.



В настоящее время 8% подростков относятся к категории проблемных пользователей, а 18% неактивны в социальных сетях. Чуть больше половины всех подростков — постоянные пользователи.



По словам авторов исследования, дети часто могут лучше распознавать угрозы в киберпространстве, чем взрослые старше 55 лет. Последние быстрее склоняются к рискованному поведению. «Когда вы делаете фотографию свлим телефоном, у вас есть фильтр, который может превратить 17-летнюю девушку в 16-летнюю. А когда вам 55, он может сделать вас на 20 лет моложе. Таким образом, зависимость может быстрее развиваться у старшего поколения», — говорит Михал Кальман, главный исследователь исследования HBSC в Чехии из Университета Палацкого в Оломоуце.







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