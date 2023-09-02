Сегодня лекарство бесплатно, а завтра вы доплатите 200 крон. Почему в Чехии цены на одни и те же лекарства различаются?

Все стороны дискуссии выступают за благо пациентов, но с совершенно разными аргументами. По мнению критиков, существующая система возмещения расходов и цен на рецептурные препараты означает непредсказуемость и унизительную необходимость «туризма» по аптекам, то есть поиска места, где человек заплатит меньше всего, а по мнению другой стороны диспута, она позволяет создать конкурентную среду, которая предлагает более дешевые лекарства хотя бы для некоторых пациентов.

В настоящее время система рецептурного отпуска лекарств работает следующим образом: на то, сколько платит или не платит пациент, влияют регулярные пересмотры максимальных цен на лекарства и возмещения расходов страховыми компаниями. Кроме того, по инициативе страховых компаний или производителей их пересматривает Государственный институт контроля лекарственных средств (SÚKL). В результате цены на широкий спектр лекарств могут меняться изо дня в день. В одном месяце аптека может предложить купить лекарства по цене, полностью компенсируемой страховой компанией, но в следующем месяце она отдаст аптеке только половину денег. Поэтому неоплаченная часть должна быть оплачена либо пациентом, либо аптекой.

Например, если пациент купил один из имеющихся препаратов от повышенного холестерина 31 августа этого года, он получил его «бесплатно», то есть страховая компания оплатила его полностью. Однако если он пришел за ним на день позже, то должен заплатить дополнительно 270 крон. Короче говоря, SÚKL уменьшил размер возмещения страховой компании. Пациент легко может оказаться в ситуации, когда он приходит в «свою» аптеку и платит за то лекарство, которое в прошлый раз получил без доплаты. И хотя суммы обычно не ужасающие, возможны случаи, когда разница исчисляется тысячами.

Эта непредсказуемая практика уже давно подвергается критике со стороны Чешской аптечной палаты. «Пересмотр цен на лекарства происходит часто и затрагивает практически все препараты. Хотя официально у фармацевтов есть три месяца на то, чтобы допродать лекарства по первоначальной цене, более низкая компенсация применяется сразу. В реальности мы узнаем о пересмотре цен не более чем за 20 дней. В этом случае зачастую невозможно оптимизировать запасы, поскольку препараты для лечения хронических заболеваний обычно выписываются пациентам на три месяца и фармацевт не может повлиять на то, придет ли пациент за препаратом в решающие 10 или 20 дней», — говорит Алеш Кребс, президент Чешской аптечной палаты.

«Это также приводит к тому, что запасы многих препаратов поддерживаются на минимальном уровне», — сказал он, добавив, что, хотя аптека может заказывать лекарство ежедневно, пациенту приходится приходить туда еще раз. По словам Кребса, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать предоставление аптеке возможности отпускать уже приобретенные препараты пациентам на прежних условиях.

Однако Министерство здравоохранения уже давно выражает достаточно негативное отношение к таким изменениям. Оно рассматривает существующую систему как конкурентную среду, которая выгодна самим пациентам и страховым компаниям. Например, экономически сильные аптечные сети имеют возможность значительно снизить или полностью отменить наценки, что в целом оказывает понижающее давление на цены лекарств. Однако для небольших аптек это может означать убытки, которые они вынуждены нести. Таким образом, ситуация возвращается к упомянутому выше «лекарственному туризму».

В случае упомянутого предложения, позволяющего аптекам отпускать лекарства пациентам на прежних условиях, то есть по той стоимости и с возмещением от страховой компании, которая существовала на момент приобретения лекарства аптекой, речь идет об издержках страховых компаний. Как видно, если пониженное возмещение не вступит в силу немедленно, это будет означать дополнительные денежные затраты с их стороны.

Пациенты также защищены от слишком больших расходов на доплату законодательно установленными лимитами, сверх которых страховщики возмещают им расходы. Лимит зависит от возраста. Для детей и пожилых людей старше 65 лет он составляет 1 000 чешских крон, для людей старше 70 лет и инвалидов — 500 крон, для остальных взрослых — 5 000 крон. Если сумма дополнительных выплат сверх этого лимита за квартал превысит 200 крон, страховая компания перечислит ее на счет или отправит банковским переводом. Страховые компании уже давно предупреждают, что люди часто не получают деньги по чеку, в том числе и потому, что они зарегистрированы в страховой компании по адресу, где фактически не проживают.

Аптечная палата предлагает изменить эту систему. Больничные кассы и SÚKL располагают информацией о сумме дополнительных платежей, уплаченных пациентом, поэтому, по мнению фармацевтов, можно было бы выводить эту информацию через систему электронных рецептов. Таким образом, людям вообще не пришлось бы платить деньги сверх установленного лимита, страховая компания перечисляла бы их непосредственно аптекам. Однако для этого необходимо внести изменения в законы о государственном медицинском страховании и о лекарственных средствах.













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