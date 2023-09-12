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Женщина из Чехии не проснулась после операции по коррекции груди

Анастасия Князева
26 сентября 2023
17:30
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Окружной суд Праги 1 наложил штраф в размере 756 000 чешских крон на врача-анестезиолога, который, согласно обвинению, допустил смерть молодой женщины в результате своей небрежности во время операции по коррекции груди. Кроме того, суд приостановил право врача работать по этой специальности на три года.
Врач Михаэла Гложкова, 55 лет, не проверила настройки монитора, не подключила пациентку к ЭКГ и, главное, неправильно настроила дыхательный аппарат, а также недостаточно контролировала жизненные показатели женщины во время операции. Она созналась в совершении этих ошибок. Решение суда подлежит обжалованию как со стороны истца, так и врача. Врач с большим опытом работы предполагала, что операция по коррекции груди не представляет серьезной угрозы для молодой пациентки. «Она явно недооценила ситуацию», — сказала председатель палаты Ивана Тича, объясняя решение суда. Она также добавила, что врач, имея большой опыт, рассматривала операцию как несложную, однако судьба решила иначе. Судья надеется, что запрет на медицинскую практику заставит Гложкову осознать тяжесть своих действий.
 
Трагический инцидент произошел в октябре 2021 года в клинике Brandeis Clinic в Праге. Анестезиолог не проверила состояние монитора и не обратила внимания на отключенные контрольные устройства. Она также не соблюдала регулярность записи данных, делая это каждые десять минут вместо установленных пяти. Врач обнаружила проблему только в конце операции.
 
Она также заметила синюю окраску губ пациентки. Врач назвала свою невозможность реагировать ранее «профессиональной слепотой». Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь пациентки не удалось спасти. Гложкова выразила сожаление перед семьей жертвы и признала свою вину. «Я каждый день раскаиваюсь и думаю о произошедшем», — сказала она. Врач имеет почти 30-летний опыт работы без нарушений. 

Ее адвокат отметил, что она несет ответственность за сложные операции на головном мозге в больнице «На Гомолце».
 
Прокурор предлагал наказать врача штрафом в размере 800 000 крон и запретом на медицинскую практику. С другой стороны, адвокат Гложковой выразил надежду на более мягкое наказание, чтобы она могла продолжить свою профессиональную деятельность, ведь в больнице она незаменима. Родственники пациентки потребовали от врача компенсацию в пределах от 150 000 до 2 млн чешских крон. Однако судья рекомендовала родственникам обратиться в гражданский суд в отношении клиники, где была проведена операция.
 


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Медицина и фармацевтика

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