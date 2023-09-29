Эксперт: цена сигарет в Чехии слишком низкая по сравнению с тем, какой вред они наносят

Нынешняя цена на сигареты не соответствует их вредности и стоимости для системы здравоохранения, считает эксперт по налогообложению сигарет Гана Россова.



Из-за инфляции они стали такими же доступными, как и почти 20 лет назад. Россова говорит, что правительственный пакет консолидации увеличивает налог на сигареты и вводит его на электронные сигареты, что можно назвать положительной тенденцией. Однако для резаного и нагретого табака сохраняется более низкий налог.



«Инфляция привела к тому, что минимальный налог на сигареты в 2023 году почти такой же, как в 2016 году, а реальная цена в 2022 году была даже ниже, чем в 2016 году», — сказала она. В настоящее время она составляет около 51 кроны.



Правительственный пакет консолидации государственных финансов предлагает повысить налог. По словам Россовой, эта положительная тенденция, которая соответствует предложению Европейского союза. Более низкие налоги должны остаться на резаный табак. В настоящее время килограмм облагается налогом в размере около 3 000 крон, предложение заключается в том, чтобы увеличить его до 3 300 крон. «Это мотивирует людей начать делать свои собственные сигареты вместо того, чтобы бросить курить», — сказала она. ЕС, по ее словам, предлагает ввести налог в размере более 4 200 крон. «Если бы он соответствовал налогу для сигарет, то составил бы более 6 000 крон», — добавила она.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует облагать нагретый табак тем же налогом, что и обычные сигареты. В настоящее время в Чешской Республике он облагается налогом в размере 3 000 крон; предлагается увеличить его до 3 450 крон. Новый пакет также вводит налог на электронные сигареты и никотиновые пакетики. «Нынешнее предложение правительства очень хорошее. Но оно не очень хорошо решает проблему резаного и нагретого табака», — сказала Россова.



Эксперты оценивают доступность сигарет по доле средней зарплаты, на которую можно купить 19 пачек. В 2004 году она составляла 4,4%, затем выросла до более чем 5%, но снова упала до 4,7% в 2020 году.



Эксперты предупреждают, что ни одна форма употребления табака или никотина не может считаться безвредной для здоровья. «Если бы табак был открыт сегодня как новое растение, он, конечно, не прошел бы токсикологические тесты и не был бы разрешен для использования человеком», — сказал Ладислав Кокошка с факультета тропического сельского хозяйства Чешского сельскохозяйственного университета в Праге. По его словам, табачные изделия используются в качестве естественной альтернативы пестицидам для борьбы с вредителями.



Опасность бестабачных альтернатив заключается прежде всего в никотине, который вызывает привыкание. «Никотиновые пакетики не содержат табака и не нагреваются. Они не безвреднее курения, но риск для здоровья курильщика ниже, чем от сжигаемого или нагретого табака», — говорит эксперт Камила Звольска.



По словам Евы Краликовой, которая руководит центром для зависимых, ежегодно от курения умирает от 16 000 до 17 000 человек. По ее словам, люди не знают, что могут бросить курить с помощью эффективных препаратов, которые избавят их от симптомов абстиненции. По оценкам, в стране курят 2 млн человек, и только менее 700 из них в прошлом году воспользовались лечением от зависимости.





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