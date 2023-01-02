С левой стороны и с правой. Делайте прививки как я, призывает Валек
3 октября 2023
19:00
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Сделайте, как я, прививку от ковида и гриппа в один день, призвал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) на пресс-конференции во вторник, обращаясь прежде всего к пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. «Левое плечо, правое плечо» — продемонстрировал он.
«Мы находимся в идеальном временном промежутке, когда необходимо начинать вакцинацию. Погода и время прекрасно подходят. И грипп, и ковид — это болезни, которые убивают, которые распространяются. Мы можем защитить себя от их тяжелого течения, сделав прививку, и тем самым существенно поддержать свое здоровье. Вакцинацию можно провести за один день», — отметил Валек на пресс-конференции.
Впоследствии он принялся наглядно показывать это. «Левое плечо, правое плечо», — продемонстрировал он. «Фокус в том, что при смене рук врач может увидеть, есть ли реакция на прививку. Если же все делать на одно плечо, то не будет понятно», — пояснил он.
Министр подчеркнул, что новейшие вакцины от ковида можно получить у врачей общей практики по всей стране, причем бесплатно. «Вакцинацию должны проходить те, кто наиболее подвержен риску. В основном это пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями», — сказал он.
«Я призываю таких пожилых людей, как я, с сопутствующими заболеваниями, пройти вакцинацию. Я тоже буду прививаться. Это разумно, это бесплатно, это не больно. Я тоже пойду. Левое плечо, правое плечо. Давайте сделаем», — призвал министр на пресс-конференции.
По его словам, для вакцинации против ковида и гриппа необходимо обратиться к терапевту. Это связано с тем, что они могут организовать введение обеих вакцин в один и тот же день.
Молодые люди могут получить компенсацию за вакцинацию против гриппа
Вакцинация против ковида полностью оплачивается для всех, но вакцинация против гриппа оплачивается только для людей старше 65 лет. «Молодые люди могут получить компенсацию за вакцинацию из фонда профилактики своей страховой компании», — сказал Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики.
По словам заместителя министра Йозефа Павловица, в каждом регионе есть по крайней мере один пункт вакцинации, где имеется новейшая вакцина от ковида. Новый тип вируса имеет обозначение omikron XBB.1.5.
По словам директора Государственного института здравоохранения (SZU) Барборы Мацковой, в Чехии начинается сезон респираторных заболеваний, в том числе гриппа и ковида.
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