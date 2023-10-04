Пандемия психических заболеваний? Каждый четвертый житель Чехии страдает от психического расстройства

Благодаря Национальному институту психического здоровья (NÚDZ) с 2017 года мы располагаем довольно точными данными о динамике развития психических расстройств. Проектом руководит директор института Петр Винклер. В отличие от своего предшественника и основателя института Цирилла Хёшла, он не является психиатром, но специализируется на медицинских исследованиях. Полученные данные ценны тем, что это не субъективная оценка, а исследование по диагностическим опросникам, направленное на выявление психических расстройств. Оно проводилось на огромных выборках — от 3 000 респондентов и выше. Поэтому его можно рассматривать как весьма достоверный анализ психического здоровья чешского общества.

В нем отображены три временных периода. Первый — это 2017 год. Затем идет критический 2020 год, когда мир погрузился в пандемию ковида и сопровождающие ее локдауны. В это время состояние психического здоровья исследовалось даже дважды: в мае, после весенней изоляции, а затем в ноябре. Это произошло вскоре после закрытия школ в Чехии 13 октября 2020 года.

Согласно исследованиям, в 2022 году 27% людей страдали от тех или иных психических расстройств. Это более чем каждый четвертый. Мы находились и находимся в значительно худшем положении, чем в 2017 году. Тогда этот показатель составлял 20%. Цифры относятся ко всему обществу — и к взрослым, и к детям.

Уже после первого случая локдауна происходит резкий рост до 30%. «Это говорит о том, какое огромное влияние пандемия ковида оказала на психическое здоровье. Страх перед болезнью, изоляция и уединение, неуверенность в завтрашнем дне — все это в совокупности привело к росту психических заболеваний», — говорит Питер Винклер, возглавлявший исследование. К моменту второй осенней изоляции доля тех, у кого были обнаружены признаки одного из психических расстройств, выросла до 34%. Таким образом, более чем каждый третий имел проблемы с психическим здоровьем. Питер Винклер отмечает, что здесь, возможно, сыграл свою роль тот факт, что в то время в связи с закрытием школы исследование пришлось проводить по телефону. И люди в такой ситуации могли описывать свое состояние несколько иначе, чем когда они сидят напротив человека и рассказывают, как они себя чувствуют и что испытывают.

В 2022 году, после локдаунов, исследования уже снова проводились лицом к лицу. На этом этапе 27% страдали от тех или иных психических расстройств. Это на 7% больше, чем до ковида.













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