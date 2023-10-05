В Чехии проведут скрининг детей с ожирением

«Пилотный проект утвержден для 1 000 детей и должен стартовать в середине 2024 года. Если все пойдет хорошо, на что мы надеемся, мы будем вести переговоры со страховыми компаниями, чтобы распространить его на всю группу детей с избыточным весом», — сказал Právo Петр Егличка, руководитель рабочей группы и детский кардиолог.

Первоначально врачи надеялись, что программа будет запущена уже в январе. Задержка была связана с административными и отборочными процедурами.

По словам Еглички, Национальная скрининговая программа по профилактике ожирения у детей под эгидой Института медицинской информации и статистики (IHIS) уже утверждена, и деньги на нее найдены. Она может охватить до 80 000 детей.

Но решающее значение будет иметь то, как пройдет пилотный проект. Врачи хотят наблюдать за первой тысячей детей не менее года. Подходящих пациентов в возрасте от 6 до 11 лет будут отбирать сами врачи общей практики, которые смогут наиболее точно оценить их медицинскую и психологическую пригодность. Одним из условий является наличие у детей избыточного веса.

Цель всего мероприятия — не допустить развития ожирения, которое трудно поддается лечению. Практикующие врачи направляют детей к организаторам проекта, которые выдают им специальные «умные» браслеты — они отслеживают их движения в течение дня и фиксируют их в мобильном приложении. Вечером с помощью родителей дети также будут записывать, что они ели в течение дня.

В случае правильного питания и физических упражнений приложение будет мотивировать и поощрять их, а в случае неправильного питания — пытаться в игровой форме заставить их измениться.

Исследователи также работают над тем, чтобы родители могли присоединиться к приложению в качестве «товарищей по команде».

«Существует позитивное соревнование, когда родители могут обмениваться информацией и участвовать в процессе, — отметила Хана Кабрнохова, вице-президент Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков. Если их подход к физическим упражнениям и диете также может быть изменен, это увеличивает шансы на успех для детей».

Пока неясно, какие врачи общей практики примут участие в проекте. Некоторые из них обеспокоены тем, что родители будут часто звонить им с дополнительными вопросами о браслетах. Поэтому рассматривается возможность создания горячей линии или сайта при Национальном скрининговом центре.

Ученые из Чешского технического университета также оказывают помощь в настройке и правильном функционировании фитнес-браслетов и мобильного приложения.

Ожирение становится все более актуальной глобальной проблемой, особенно среди детей. Несмотря на перспективность использования современных технологий, эксперты говорят о необходимости поиска других способов быстрого противодействия этой тенденции.

Только в Чешской Республике число детей с ожирением с 2006 года увеличилось более чем в два раза. Около десятой части детей имеют избыточную массу тела, а более 16% страдают ожирением. Таковы данные Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков за 2021 год. Все они в дальнейшем рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем.





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