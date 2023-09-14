После удаления грыжи — домой. Некоторые больницы Чехии не предложат остататься для восстановления

Врачи недавно открывшегося центра однодневного пребывания при Берунской больнице, входящей в медицинский холдинг AKESO, планируют принимать несколько тысяч пациентов в год.

«Сегодня такое напряженное время, и для пациентов очень важно иметь возможность вернуться домой, к своим семьям. Это существенно поможет им психологически, они смогут лучше перенести послеоперационный стресс и боль, чем если они будут лежать в незнакомой обстановке», — говорит Петр Цейтамл, заведующий местным хирургическим отделением.

Подобный вариант не предназначен для пожилых пациентов, которые подвержены риску осложнений из-за многочисленных проблем со здоровьем, так как цель — свести риск осложнений к минимуму. А если таковые возникают, клиника должна организовать для их лечения место в другой больнице. «При возникновении осложнений можно круглосуточно посещать нашу поликлинику, мы также назначаем послеоперационные осмотры, на которых можно выявить проблемы», — добавил руководитель. Помощь покрывается страховкой.

После открытия центра в нем оперируется 6 000 пациентов в год, и планируется удвоить этот показатель.

«Время ожидания для такого рода операций ужасно велико. От шести месяцев до полутора лет, в зависимости от региона. Теперь, когда у нас будет центр, где мы сможем проводить большое количество операций, время ожидания сократится», — пояснил Сотириос Завалианис, председатель совета директоров.

Многие центры работают в однодневном режиме, например при удалении грыжи, замене связок в коленном суставе, лечении геморроя, проведении вазэктомии и кюретажа стенок полости матки.

Больниц, оказывающих подобные услуги, в Чехии становится все больше. Всеобщая медицинская страховая компания (VZP) уже заключила договоры со 166 центрами. С 2021 года количество пациентов, проходящих процедуру в один день, увеличилось на треть.

50 000 за абдоминопластику

Долгое время больницам было выгоднее держать пациентов в постели несколько дней, даже если многие из них в этом не нуждались. Из-за системы, по которой больницам возмещалась стоимость процедуры, отпускать пациентов домой было невыгодно.

Однако ситуация меняется. В системе возмещения расходов на малоинвазивные процедуры появились фиксированные цены, чего раньше не было. Но это пока не принесло большую экономию страховым компаниям, что подтверждают в VZP.

«Таким образом можно не только снизить стоимость лечения за счет сокращения продолжительности госпитализации, но и прежде всего предложить пациентам возможность лечиться в домашних условиях», — сказал ранее председатель Чешского общества ортопедии и травматологии опорно-двигательного аппарата Йиржи Галло.

Новый список процедур, выполняемых в один день, планируется расширить за счет включения в него небольших урологических, ортопедических и гинекологических операций. Это предусмотрено в проекте постановления о возмещении расходов на следующий год.

Например, больницы смогут получить 47 039 крон за операцию по удалению грыжи с использованием имплантата, 34 270 крон за операцию по удалению геморроя и почти 47 000 крон за реконструктивную артроскопию плеча, которая помогает в лечении проблем с хрящами. Пластическая хирургия не является исключением. Например, абдоминопластика покрывается страховыми компаниями в размере 52 158 чешских крон.















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