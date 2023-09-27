Опасная бактерия легионелла распространяется по Чехии. Причина — экономия на электроэнергии

Пожилая женщина из Либереца чувствовала себя не очень хорошо, но не придавала этому особого значения. Однако симптомы не проходили, и родные заметили, что она ведет себя как-то неестественно.

«Мы отвезли ее в больницу, где ей назначили антибиотики, но ей не стало лучше. Через несколько дней врач решил, что это, возможно, легионеллез, что и подтвердилось», — рассказывает внучка Михаэла (имя изменено, чтобы сохранить конфиденциальность).

Источник инфекции был найден очень быстро. Легионелла полностью поразила систему разводки в жилом доме.

«При расследовании подтвержденного случая легионеллеза стандартной практикой является обследование помещений, в которых находился больной в инкубационный период», — поясняет Зузана Балашова, пресс-секретарь Региональной санитарной станции Либерецкого края.

Если в прошлом году местные санитарные инспекторы зарегистрировали только 14 случаев заболевания, а в предыдущие годы никогда не было более 10 случаев, то к началу октября этого года был зарегистрирован уже 21 случай.

В этом году легионелла также была обнаружена в семи из 24 проверенных объектов, расследование по одному из них еще не завершено. За весь прошлый год было выявлено четыре случая на 13 проверенных объектов.

Эксперт: не опускайте температуру нагрева ниже 50 °C

Заболевание обычно начинается с повышения температуры, головной или мышечной боли. К этим симптомам присоединяется сухой кашель с болями в груди, и быстро развивается тяжелая форма пневмонии. Кроме того, примерно у половины пациентов развивается спутанность сознания или бред, а некоторые страдают диареей.

«В этом году число заболевших явно выше. Снижение температуры нагрева воды является по крайней мере одной из причин», — сказала Балашова.

Люди снижают температуру нагрева, чтобы экономить деньги. Цены на электроэнергию резко возросли, и это может казаться логичным шагом. Однако это может очень быстро привести к распространению легионеллы.

«Идеальная температура воды для размножения бактерий легионеллы находится в диапазоне от 25 до 45°C. Поэтому температура холодной воды должна быть ниже 25°C, а горячей — в идеале выше 50°C. Существует риск, что, пытаясь сэкономить на нагреве воды, люди будут неосознанно размножать бактерии в своих кранах и баках для воды», — говорит Яна Коштялова из Центра эпидемиологии и микробиологии Государственного института здравоохранения (SZÚ).

Температура воды в емкостях для воды в идеале должна составлять от 50 до 60°C, с возможностью подогрева выше 70°C, — при такой температуре бактерии погибают.

28 смертей в этом году

В Либерце с распространением легионеллы борются не только в многоквартирных домах. Этой весной Техническому университету пришлось бороться с ней в своих общежития. Ситуация уже под контролем, и качество воды на начало учебного года было в полном порядке.

Государственный институт здравоохранения регистрирует рекордное количество случаев заболевания легионеллезом в этом году. По состоянию на 1 сентября зарегистрировано 193 случая заболевания, в то время как в прошлом году за тот же период было зарегистрировано 164 случая.

«Одной из причин может быть недостаточный нагрев воды из-за экономии электроэнергии», — подтверждает эпидемиолог SZÚ Яна Коштялова.

Инфекция легионеллы может иметь и более легкое течение. Тогда заболевание напоминает грипп и называется лихорадкой Понтиак.

Более тяжелое течение в виде легионеллеза может закончиться трагически. По данным Информационной системы отчетности по инфекционным заболеваниям, ежегодно от этого заболевания умирает около 30 человек. В прошлом году было зарегистрировано 33 случая смерти, а в этом году, по состоянию на 5 октября, — 28.













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