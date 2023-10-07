Чешский врач: большинство осенних заболеваний вызвано вирусами, антибиотики не помогают

«С наступлением прохладной осенней погоды начинается рост респираторных заболеваний. Поэтому я хотела бы обратить внимание на то, что большинство острых респираторных инфекций, таких как бронхит и кашель, имеют вирусное происхождение. А антибиотики против вирусов не действуют», — сказала Жемличкова. С вирусами связано большинство видов простудных заболеваний, включая обычную простуду, грипп и ковид-19.





По словам Жемличковой, иногда людям приходится проявлять терпение, поскольку, например, при вирусном бронхите кашель может длиться более трех недель. «Предоставим врачам самим решать, когда целесообразно назначать антибиотики, и не будем заставлять их выписывать лекарства на всякий случай. Лечение антибиотиками должно назначаться нечасто и целенаправленно. В конце концов, это единственные препараты, которые действуют тем хуже, чем чаще мы их используем», — добавила она.





Так называемая антибиотикорезистентность — появление бактерий, устойчивых к антибиотикам, — по данным Европейского управления по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), является одним из самых серьезных рисков для здоровья человека. Ежегодно в мире от этого явления умирает около 1,27 млн человек. Кроме того, оно вызывает повышенный риск при проведении плановых хирургических операций или длительном пребывании в стационаре.





«Открытие пенициллина произвело революцию в медицине. Но то, что вначале творило чудеса, в 1990-х годах дало трещину, потому что вдруг перестало работать так, как должно», — отмечает Жемличкова. «Лекарства перестали спасать: они все чаще сталкивались с бактериями, которые привыкали к ним и вырабатывали к ним устойчивость», — говорит она.





Поэтому врачи стараются более ответственно относиться к лекарствам, а также проводят разъяснительную работу с пациентами. Они поддерживают чешский подход, при котором антибиотики отпускаются только по рецепту, что характерно не для всех стран мира. По словам врача общей практики Людмилы Бездичковой, назначенные антибиотики следует принимать точно по предписанию врача. «Крайне важно также не хранить неиспользованные антибиотики в домашней аптечке для дальнейшего использования и тем более не принимать их без предварительной консультации с врачом», — сказала она.





С конца прошлого года в Чехии и других странах Европы и США наблюдается дефицит антибиотиков. В дефиците оказались различные виды антибиотиков, чаще всего базовые, которые имеют меньший риск развития устойчивых бактерий. Летом врачи столкнулись с повышенной частотой случаев скарлатины и тонзиллита, для лечения которых необходимы антибиотики. При этом они предостерегли пациентов от попыток запастись выписанными лекарствами на случай их последующего отсутствия в аптеках.





Производители и представители Министерства здравоохранения обещают, что этой осенью в аптеки поступят сотни тысяч дополнительных упаковок антибиотиков, вплоть до двукратного увеличения их количества. Базовый пенициллин, которого не было в продаже с середины августа, на прошлой неделе был поставлен одним из производителей в количестве 52 000 упаковок. В прошлом году за весь год было поставлено около 385 000 упаковок.













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