Сиропы для детей с антибиотиками в Чехии по-прежнему отсутствуют

Во вторник утром в аптеке в Либчице-над-Влтавой (Центральная Чехия) шумно. Пациенты приходят сюда с рецептами и номерами заказов. Местная аптека выполняет также функции диспансера, поэтому часть лекарств сюда привозят из головного учреждения в Старой Болеславе.





«Я бы хотел взять еще пенициллин», — говорит фармацевт пожилому мужчине, который хочет купить антибиотик, так как знает, что его трудно найти.





«Но пенициллин отпускается по рецепту, я не могу вам его просто так продать», — недовольна Вера Халфарова.





«А он у вас вообще есть?» спрашивает мужчина.





«Несколько коробок, да», — слышит он.





В те редкие моменты, когда в аптеке не появляется очередной покупатель, Хальфарова рассказывает о недостатке лекарств. «Всего пять штук», — говорит она, отмечая, что это точно не те 20 упаковок, которые теоретически должны были поступить в каждую аптеку. По ее словам, в других аптеках лекарств тоже нет.





«Слава богу, мы можем забронировать лекарства хотя бы в Болеславе», — говорит фармацевт Вера Халфарова, которая утверждает, что благодаря этому пациенты диспансера в Либчице также смогут получить свои лекарства.





Ее слова подтверждает поездка по деревням, где есть хотя бы одна аптека. Небольшие партии пенициллина поступали, например, в Клецаны или Кралупы-над-Влтавой. Однако и там это были явно не десятки упаковок, как говорилось на пресс-конференции, организованной Министерством здравоохранения в пятницу.





По-прежнему остается проблемой нехватка пенициллиновых сиропов для детей. «У нас есть другие антибиотики, но нет пенициллинов», — признает Илона Косаржова из города Розтоки-у-Праги.





«Мы не получаем того, что у нас есть», — жалуется Ева Коукалова, заведующая единственной аптекой в Одолена-Воде. «Мы, как небольшие аптеки, находимся в невыгодном положении, поскольку не можем заказывать у всех дистрибьюторов. Поэтому мы получаем только по две упаковки сиропов», — сетует она на неравное положение по сравнению с сетями.





Фармацевту Еве Коукаловой не нравится, что крупным аптекам отдается предпочтение перед мелкими.





Не прошло и месяца, как у фармацевтов закончилось терпение по отношению к Министерству здравоохранения. В Прибраме один из них даже посоветовал пациентам звонить в министерство и аппарат правительства с жалобами на лекарства, которые они не могут получить.





На этот раз их раздражало то, что министр Властимил Валек (TOP 09) в интервью газете Seznam Zprávy открыто поддержал две аптечные сети, куда он направил пациентов. «Там вам обязательно скажут, что лекарство у них есть, как и всегда. И у вас не будет проблем», — сказал он в программе «Спроси меня».





Но фармацевты воспринимают это как еще один недостаток, который только усиливает конкурентное давление. «Мы воспринимаем это как уничтожение мелких аптек», — возмущается Коукалова.





Поэтому представители независимых аптек даже пригрозили обратиться с жалобой в Управление по защите конкуренции и Государственный институт по контролю за оборотом наркотиков за защиту сетевых аптек.





«Мы оценили эту практику как неэтичную. Мы собираем материалы и думаем, стоит ли подавать жалобу», — подтвердил Хампель то, что ранее написал в социальной сети X.





Действительно, независимые аптеки испытывают все большее давление со стороны крупных конкурентов. Но в небольших населенных пунктах для некоторых людей они являются единственной возможностью без проблем получить лекарство. Если, например, закроется аптека в Либчицах, то вместо нескольких десятков метров местные пациенты окажутся более чем в десяти километрах от практикующего врача.







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