Каждый сотый чех употребляет пиво на завтрак

Результаты были представлены Чешской торговой палатой.





«Чехи думают, что знают, что такое здоровый образ жизни, но на практике не придерживаются его», — сказала Анета Мартишкова из компании Edenred, международный координатор исследования.





«Основными факторами, ограничивающими их в здоровом питании, они называют цену и нехватку времени», — сказала она, добавив, что чехи тратят от 20 до 30% своего дохода на питание вне дома, а четверо из пяти чехов обеспокоены дальнейшим ростом цен на продукты питания.





«С другой стороны, основными причинами здорового питания для них являются соображения здоровья, а вкус и разнообразие стоят на втором месте», — сказала Мартишкова.





По ее словам, опрос показал, что чехи не очень следят за тенденциями в питании, хотя и наблюдается небольшой сдвиг в сторону более здорового питания по сравнению с данными опроса 15-летней давности. Они предпочитают холодные обеды, пиво постепенно вытесняет безалкогольные напитки за обедом, и все меньше людей едят популярные в прошлом кнедлики.





Ожирение не является политической проблемой





По мнению Томаша Прузы, вице-президента Чешской торговой палаты, нездоровое питание становится главным бичом нашего времени.





«Чешская Республика значительно отстает от среднеевропейского уровня по продолжительности здоровой жизни, и питание тесно связано с этим», — сказал он.





«75% людей имеют проблемы с избыточным весом, 19% — с ожирением, а для детей эта история еще печальнее. Это не популярная политическая проблема. Говоря людям: „Вы толстые, не ешьте так много“, — вы не получите очков на выборах», — добавил Пруза.





По его словам, половина всех смертей в Чешской Республике может быть связана с нездоровым образом жизни.





«Уже давно не соответствует действительности утверждение, что люди умирают раньше, потому что курят. Нездоровое питание уже обогнало табакокурение. Люди думают, что если они будут больше двигаться, то это поможет. Это действительно помогает, но не помогает переедание, а затем тренировка», — сказал Пруза.





Его слова поддержала Элишка Селингер из Государственного института здравоохранения (SZÚ). Избыточный вес и ожирение явно растут, с ними связаны болезни сердца и рак, сказала она.





«48% людей признались, что не съедают даже одной порции овощей и фруктов в день, в то время как мы должны съедать не менее пяти-шести, а лучше больше», — добавила Селинджер.





По ее словам, многие люди находятся под влиянием мифов о здоровом питании, например, о том, что оно безвкусное. «Это огромный миф. Люди считают, что овощи — это салат. Но овощи — это также хорошо приготовленный филейный стейк или томатный соус», — отметила врач.





Опрос также показал, что каждый третий человек не завтракает регулярно, а половина людей не перекусывает регулярно.





1% опрошенных регулярно употребляет на завтрак пиво, а 0,5% — вино. Многие также употребляют больше соли, чем следует.





«Мы живем в ненормальной, нездоровой среде. Наша нездоровая чешская диета стала настолько нормальной, что никто уже не считает, что у него есть проблема», — сказала она.





По словам Прузы, работодатели могут пропагандировать здоровый образ жизни. «Они делают все возможное, чтобы поощрять здоровое питание среди сотрудников. Будь то изменение ассортимента блюд в столовых, доставка еды из близлежащих ресторанов на рабочее место или финансовая поддержка питания», — признал он.





Селинджер добавила, что необходимо также приучать школьников к здоровому питанию. «Если они будут питаться здоровой пищей в школьных столовых, то это передастся и в семьи», — сказала она.