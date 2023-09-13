Чешские СМИ назвали 4 признака родительского выгорания

Хотя исследование выгорания у родителей появилось сравнительно недавно, оно уже четко определило его как проблему, заметную во всех мировых сообществах и культурах.





Возможно, вы тоже родитель и говорите себе, что немного больше отдыха и сна помогут решить эту проблему, но, как и в случае с выгоранием на работе, решение не такое уж простое.

Четыре признака родительского выгорания

Эксперты предостерегают от легкомысленного отношения к понятию родительского выгорания. По их словам, это широко распространенный синдром, который возникает в результате стресса и напряжения. Родительское выгорание, по их словам, проявляется в четырех основных симптомах:





Родители испытывают физическое или эмоциональное истощение — или и то и другое.

Их переполняет чувство стыда за то, что они не такие хорошие родители, какими были раньше.

Их одолевает чувство раздражения или отвращения к родительству.

Они испытывают чувство эмоционального отчуждения от своих детей.





Несмотря на то, что многие родители испытывают подобные чувства, недавние исследования показали, что более 60% из них ничего не делают для того, чтобы совладать с собой эмоционально, расслабиться, отдохнуть и восстановить силы.





Это же исследование показало, что двое из пяти родителей испытывают такую усталость, что это влияет на их способность быть теми родителями, которыми они хотят быть.





Почти половине не хватает времени, чтобы успеть сделать все, что нужно, цитирует Guardian результаты исследования.





В условиях нехватки времени, которое можно посвятить семье, становится еще труднее найти минутку для себя. Но необходимость в этом есть, как при любом другом типе выгорания. Это не только принесет пользу физическому и психическому здоровью, но и позволит лучше справляться с подводными камнями родительства, что пойдет на пользу всей семье.





Какие позитивные шаги должны предпринять родители, чтобы предотвратить негативное влияние синдрома эмоционального выгорания на своих детей и семью? Эксперты предлагают четыре шага.

Меньше критики в свой адрес

У каждого родителя бывают дни, когда ему кажется, что он делает не все, что может. Что он устал, переутомился, и его общение с детьми идет не так, как надо. В такие моменты, говорят эксперты, следует включить «сострадание к себе».





Что это значит? Быть более снисходительным к себе, особенно в моменты, когда мы испытываем стресс или что-то идет не так. Это будет полезно для нашего здоровья, а также даст нашим детям жизненный опыт, который однажды пригодится им в жизни.





Поэтому мы также должны заботиться о себе. Ведь, как говорится, если счастлив родитель, счастлив и ребенок. А то, что вы совершаете ошибки? А кто их не делает? Постарайтесь извлечь из них уроки и не зацикливайтесь на них. Никто не совершенен, в конце концов.

Переосмысление заботы

Как родители, мы часто ставим своих детей на первое место. Наши собственные потребности становятся неким необязательным дополнением, которым занимаются только тогда, когда появляется время. Для многих это даже становится проявлением эгоизма. Но это не так.





Родители, которые не пренебрегают заботой о себе и даже ставят ее на первое место, как правило, более уверены в себе и лучше справляются с обязанностями и проблемами.





Даже небольшой ежедневный уход за собой имеет большое значение

Когда речь заходит об уходе за собой, многие думают о посещении спа-салонов, отпуске или чем-то подобном. Да, эти занятия могут быть весьма кстати, но есть и маленькие повседневные дела, которые помогают родителям чувствовать себя лучше.





Как насчет того, чтобы остановиться на несколько минут, забыть обо всем и просто подышать? Или отправиться на короткую прогулку с другом или приятелем? Даже те мелочи, которые вы делаете для себя и ради себя, имеют значение.

Обращение за помощью

Часто синдрому выгорания у родителей могут способствовать и другие факторы, такие как отсутствие поддержки со стороны окружающих, высокий уровень ответственности, влияние окружающих событий, финансовые проблемы и многое другое. Поэтому очень важно, чтобы родители, как и любой заботящийся о своих близких человек, не боялись просить помощи со стороны, если они чувствуют, что им слишком тяжело.





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