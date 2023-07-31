Вам мешает дым от гриля? Адвокат советует, как решать споры между соседями

Опыт адвоката показывает, что всегда лучше пытаться разрешить соседские споры по договоренности. Однако если это не удастся и вы решите подать на соседа в суд, вам придется доказывать его неадекватное поведение.





"Если вы решите обратиться в суд, то, поскольку вы будете вести спор и выступать в качестве истца, бремя доказывания будет лежать на вас. Поэтому вам придется доказывать свои утверждения", - подчеркнул в интервью Seznam Zprávy адвокат по гражданским делам Штепан Циприн.





Одним из наиболее распространенных случаев споров между соседями является курение на балконе. Можно ли как-то защититься от этого?





Дым, смог, шум - это помехи, то есть то, что вас в чем-то ограничивает. От этого можно защититься с помощью так называемого негаторного иска (иск о воздержании от незаконного вмешательства в право собственности, когда истец может, например, потребовать обязать ответчика воздержаться, например, от незаконных проникновений на его территорию - прим. ред.)





Однако вопрос в том, о каком окружении идет речь. Если речь идет о товариществе собственников жилья, где балконы в основном являются местами общего пользования, а не исключительной собственностью отдельных совладельцев, то ТСЖ может сказать, что в местах общего пользования курить нельзя.





Но что делать, если такого правила нет, а проблема остается?





Тогда можно пойти по пути негаторного иска и потребовать от соседа воздержаться от определенного поведения, которое не является нормальным и ограничивает вас.

Так, когда мы говорим о летних барбекю, никто не может сказать вам, что вы не можете приготовить барбекю в своем саду или посидеть с друзьями, но это не должно выходить за рамки обычного. Если уж перебарщивать, то не стоит непрерывно жарить мясо на гриле семь дней в неделю для десятков людей.





Но на каком основании определяется упомянутая Вами граница нормы?





Она, конечно, не установлена законом. Но бремя доказывания в таких спорах лежит на истце. На нем лежит бремя доказывания того, как его ограничивают, и тогда утверждение также зависит от того, что является нормальным в данном месте. Оно оценивается соответствующим образом.





Возвращаясь к многоквартирным домам - там, я полагаю, барбекю на балконе будет менее распространено.





Я, например, - но это мое личное мнение - считаю, что моя свобода заканчивается там, где я ограничиваю чью-то свободу. Поэтому, если бы мне кто-то сказал, что его беспокоит, что я курю на балконе, я бы, наверное, без проблем вышел покурить на улицу, чтобы не ограничивать других.





Если у вас, допустим, многоквартирный дом на двадцать квартир, в каждой из которых живут по два-три человека, всего сто человек, и только один из них собирается курить на балконе, это просто не будет восприниматься как нормальное явление. Нормальным будет, если это сделает половина из них.





Чего обычно не хватает в соседских спорах, так это какой-то основы рациональности. Более того, люди обычно вступают в спор только тогда, когда их отношения уже сильно испорчены, и, как правило, налицо ненависть, обида или стремление к личной выгоде.





Я это понимаю. Однако, даже если человек всего один, может оказаться, что он просто не хочет уживаться вместе. Что делать в таком случае?





Тогда нужно идти в суд и подавать иск о том, чтобы запретить ему это делать. Это означает, что вы должны сказать, что он превышает обычные пределы дозволенного. И еще можно поговорить о том, что такое "курение", потому что выкурить одну сигарету - это одно, а выкуривать пачку на балконе каждый вечер - совсем другое.





В случае с фестивалями, например, прецедентное право таково, что вы тоже должны что-то терпеть. Это означает, что если у вас где-то раз в год проходит фестиваль, от которого исходит чрезмерный шум, но мы все знаем, что это только один уик-энд в году и он закончился, то в этом случае суды скажут, что ограничений не будет. Но если это постоянная деятельность и она чрезмерна, то в этом случае суд должен встать на вашу сторону.





Еще одной причиной разногласий, больше связанной с летним периодом, является чрезмерный шум - особенно мешающий ночью. Как поступать в таких случаях, уместно ли вызывать милицию?





Шум - это достаточно сложный процесс, поскольку каждый из нас имеет разный уровень чувствительности в этом отношении. Однако в принципе процесс должен идти по нарастающей. То есть на первом этапе попытаться гуманно попросить соседа в следующий раз быть чуть более сдержанным и внимательным. А если этого недостаточно и шум повторяется, то следующий шаг - написать соседу письмо. Если и это не помогает, то можно вызвать полицию для возбуждения дела о нарушении дневного или ночного лимита шума.





Что произойдет, если суд согласится со мной?





Необходимо доказать, что шум действительно чрезмерный, нехарактерный для данного места и времени и повторяющийся. Но доказать чрезмерный шум со стороны соседа сложнее. Обычно речь идет скорее о том, что по соседству находится лесопилка, которая пилит лес по двенадцать часов в сутки.





Но механизм в обоих случаях будет одинаковым. Вы будете добиваться от соседа прекращения такого поведения, а если он этого не сделает, то сможете обратиться к судебному приставу для принудительного исполнения предписанной судом обязанности путем наложения штрафов.





Однако я подозреваю, что вся эта процедура может занять месяцы, а то и годы.





Это, конечно, не быстрая процедура. Однако если вы ищете долгосрочное решение, то это единственное, что может помочь. Но это может закончиться и по-другому, это может быть даже оценено как правонарушение.





Нужно ли документировать такое поведение соседа, чтобы потом доказать это в суде?





Если вы решите обратиться в суд, то, поскольку вы будете участвовать в судебном процессе и выступать в качестве истца, бремя доказывания будет лежать на вашей стороне, поэтому вам придется доказывать свои утверждения. Поэтому в рассмотренных нами случаях мы рекомендуем клиентам получить результаты измерений в сертифицированной компании или в окружном департаменте здравоохранения.





В целом, какие вопросы чаще всего возникают в спорах между соседями?





Чаще всего это вопросы, связанные со строительством, например, нелегальные постройки, самовольное использование земли соседа, владение отдельными участками, строительство, которое сосед не хочет разрешать, но мы также рассматривали случаи, связанные с шумом.





Соседские споры, как правило, в первую очередь не имеют под собой определенной рациональной основы. Кроме того, обычно люди обращаются в суд только тогда, когда их отношения уже значительно испорчены, и, как правило, налицо ненависть, обида или стремление к личной выгоде.







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