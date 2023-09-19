Чешская семья в ловушке. Ребенок-аутист агрессивен, и спецучреждения отказываются его брать

Женщина также переживает из-за того, что из-за заботы о Матее ей пришлось отодвинуть на второй план десятилетнюю дочь, на которую у нее не остается времени.

«В принципе, никто другой не может позаботиться о Матее. И это еще и потому, что по мере того, как он растет, растет и его агрессия. Я боюсь, что через несколько лет я уже не смогу с ним справиться», — с грустью признается женщина. Она добавляет, что пыталась устроить сына в учреждение, которое занимается такими детьми. Но мест нет, а время ожидания достигает восьми лет. «Агрессивного аутиста никто не возьмет, потому что ему постоянно нужен один человек. А персонала катастрофически не хватает», — сетует измученная мать, которая не знает, сколько еще сможет продержаться.

Когда Матей появился на свет, не было никаких признаков инвалидности, он родился здоровым. «Врачи подтвердили диагноз, когда ему было три года», — сказала Крачмарова, добавив, что сегодня Матей в умственном отношении находится на уровне годовалого ребенка. «Он не говорит, ходит в подгузниках, нам приходится его кормить. Он умеет ходить, но не может передвигаться, поэтому, когда мы хотим выйти на улицу, нам приходится возить его в коляске», — отметила она.

Большую часть забот о мальчике берет на себя его мать. Она отдыхает только тогда, когда Матей спит или находится в детском саду. «Матей не умеет говорить и даже с помощью картинок не показывает, чего он хочет. Если я не понимаю его быстро, он злится, бросается на меня, дергает за волосы, щипается, кусается, катается по полу, пинается. А поскольку он весит тридцать пять килограммов, становится все труднее справляться с его агрессией», — рассказала Крачмарова, сообщив, что только на стрижку ногтей или волос у нее уходит до двух часов. В этом ей помогает мать.

Соседи также пытались подменить женщину хотя бы на несколько часов. «Когда они поняли, как это тяжело, они отказались. Я не сержусь. Я понимаю, что они не представляли, насколько это изнурительно», — заметила она, добавив, что нашла поддержку в ассоциации «Микаса», откуда раз в 14 дней приходит помощник, чтобы присмотреть за ее сыном в течение нескольких часов. «Мы отправили Мати в лагерь для детей-аутистов, но не прошло и дня, как они позвонили и сказали, что не могут с ним справиться и нужно срочно его забрать».

Сбор средств на сайте призван помочь семье: женщина планирует оплатить услуги персонального помощника для сына, приобрести реабилитационную коляску, переоборудовать машину под установку клетки для защиты водителя от нападений Мати, а также завести собаку-помощника. «Если бы я знала, что могу поместить Матю куда-нибудь, где он будет счастлив», — вздыхает Крачмарова, которая перепробовала практически все варианты. «Есть специальные дома. Но либо у них нет места, либо они боятся, что не справятся с ним, что он будет бить детей и требовать постоянной помощи. Дома унего есть кровать-клетка, но в учреждении они не допускаются. Поэтому он не может быть размещен, это самое страшное», — сетует она.

По данным Министерства труда и социальных отношений, регион несет ответственность за наличие амбулаторных, амбулаторно-поликлинических и стационарных социальных услуг. «Помочь семье в разрешении неблагоприятной ситуации может и социальный работник муниципального образования по месту жительства. Если орган власти бездействует, можно обратиться в социальный отдел регионального управления», — сказала Právo Катержина Прочазкова, директор Департамента коммуникации. По ее словам, в министерстве знают о сложном положении таких людей, как Матей, а также о необходимости улучшения поддержки инвалидов. «Мы уже давно предпринимаем ряд шагов в этом направлении», — заверила она.

Крачмарова знает, что существует возможность так называемого институционального ухода. «Но скажите, вы бы позволили поместить своего ребенка-инвалида в учреждение, где из-за некачественного ухода и передозировки лекарств он может умереть в постели, захлебнувшись рвотой, как это происходило раньше? Кто нам поможет, если государство не в состоянии этого сделать? Или мне взять сына и через несколько лет прыгнуть с ним под поезд?» — с досадой спрашивает измученная женщина.















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