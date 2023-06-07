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«Славия» впечатляет: крупная победа над «Днепр-1» в Лиге Европы. Какой счет?

Анастасия Князева
11 АВГУСТА 2023
13:00
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Вечером четверга пражская «Славия» уверенно обыграла украинский клуб «Днепр-1» в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Чешская команда на протяжении всей игры демонстрировала высокий уровень мастерства, контролируя ход матча. Иван Шранц навсегда обставил о себе память в этой игре, забив два гола (на 5-й и 37-й минутах), а Конрад Валлем усилил преимущество своей команды на 81-й минуте. Заслуживает внимания третий гол, который «Славия» забила, находясь в меньшинстве, после того как Иго Огбу был удален за опасную игру на 58-й минуте. Встреча завершилась крупным счетом 3:0 в пользу «Славии».



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