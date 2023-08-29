Министры Чехии оправдывают выдачу виз футболистам «Тобола» теми же аргументами, что и другие страны

Правительство во вторник единогласно согласилось выдать визы казахстанской футбольной команде, которая сможет сыграть в Пльзене с футболистами из России и Белоруссии. В составе «Тобола» три российских и один белорусский футболист, причем ни один из них изначально не приехал в Прагу вместе с командой. Пропустить важнейший для «Тобола» еврокубковый матч могли сразу четыре футболиста: россияне Иван Коновалов, Альбер Габарев и Павел Киреенко, а также белорус Павел Забелин. Совладелец клуба Алимжан Калдияров написал в Instagram, что без них они могут вообще не выйти на матч. В связи с вторжением России в Украину правительство страны в июне утвердило запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Чехии. Хотя Беларусь не принимала активного участия в войне, она позволила России вести наступление со своей территории. Согласно интерпретации Национального агентства по спорту, это правило распространяется только на представителей своих стран.





Бартош отметил, что в предыдущих предварительных раундах «Тобол» играл в Швейцарии и Ирландии. «Санкции созданы для того, чтобы у нас был инструмент против России, которая ведет агрессивную войну. Они не должны вредить Чехии», — сказал он. В европейских футбольных матчах россияне и белорусы не представляют свои страны. «Как поступать в дальнейшем — это вопрос к министру иностранных дел», — сослался он на другого министра Яна Липавского. Во вторник в пресс-релизе кабинета министров говорится, что решение о выдаче виз было принято для того, чтобы Пльзень не столкнулся с дисциплинарными разбирательствами со стороны УЕФА, включая возможные санкции.





Министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL) также отметил, что другие страны придерживались аналогичных процедур и что вопрос не касается национальной сборной. «Именно поэтому я проголосовал „за“, но в остальном я согласен с подходом Чехии и правительства, который является очень строгим», — сказал он. Он сказал, что правительство будет придерживаться такого же подхода и в отношении других коллективных видов спорта и клубов из других стран.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!



