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Чешская погода ставит лето на паузу. Будет облачно, дождливо и прохладно

Анастасия Князева
31 ИЮЛЯ 2023
13:44
451
Изменчивый характер погоды будет доминировать на протяжении всей недели в Чехии.
Небо затянут облака и тучи, а дневные температуры будут колебаться около отметки в 25°C, утверждает еженедельный прогноз Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
 
Согласно прогнозу метеорологов, понедельник, 31 июля, не принесет существенных изменений. «Погода в нашей стране будет частично под влиянием теплового фронта, который в особенности будет ощущаться на севере Чехии. Там можно ожидать плотного облачного покрова и высокой вероятности дождя», — сообщает Чешская метеорологическая служба в своем посте на Facebook. Дневные пиковые температуры ожидаются на уровне 20–24°C, в Южной Моравии столбики термометров могут подняться и до 27°C.
 
Во вторник, 1 августа, погода станет менее благосклонной: небо покроется облаками, станет прохладнее, и пройдут дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит от 17 до 21°C, на востоке — до 23°C.
 
Со среды, которая, скорее всего, станет самым теплым днем этой недели, температуры начнут постепенно снижаться с 21–25°C до показателей выходного дня в 16–21°C. Вторая половина недели будет облачной и дождливой, возможны ливни. Итак, кажется, что на этой неделе у нас будет все: от теплых летних дней до прохладных и дождливых вечеров.
 

Источник: ceskenoviny.cz 

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погода Чехия

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