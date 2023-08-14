Контрнаступление провалилось, но это не вина Украины, утверждает чешский эксперт

Гостем чешской программы стал аналитик по вопросам безопасности Ян Людвик с факультета социальных наук Карлова университета.





Опасения относительно «замораживания» контрнаступления растут.

«Я думаю, это неудача, но не вина Украины. Они не могли добиться большего», — считает Ян Людвик. Одна из главных причин — отсутствие продуманной поддержки от Запада.





Может ли контрнаступление завершиться успехом? Как влияет на ход боевых действий применение беспилотников? Когда закончится война? Полную версию интервью на чешском языке можно прослушать в источнике . Вот некоторые тезисы, прозвучавшие в интервью:





1:00 Для начала простой и сложный вопрос: на каком этапе находится Украина? Наступление можно охарактеризовать как изменившееся. Украинцы начали с попытки прорвать фронт и добиться прорыва путем концентрированной атаки техники в нескольких местах. Это стало проблемой для обеих сторон, так как ни одной из них пока не удалось провести подобную операцию в больших масштабах.





3:00 На оборонительных рубежах, где идут бои, традиционное наступление бронетехники не привело к полному успеху. Причины этого нам неизвестны. Возможно, ни одна из армий не способна на высшем уровне координировать свои действия. Эта проблема характерна как для российской, так и для украинской армии, где ещё присутствуют элементы постсоветской истории. Другой фактор — технологические изменения, такие как беспилотники, которые наблюдают за ситуацией и быстро координируют артиллерийский огонь. Это сильно усиливает оборону.





4:00 Украинская армия быстро перешла к тактике изматывания противника, рассредоточив свои силы. Посылая пехоту небольшими группами, солдаты становятся менее уязвимыми и могут легче укрыться. Однако, двигаясь медленно, обе стороны несут потери. Вопрос в том, кто исчерпает себя первым.





5:30 Возможно, украинское контрнаступление закончилось, или перешло в фазу войны на истощение. Ситуация замедлилась, и сложно определить, закончилось ли наступление. Когда оборона ослабеет, возможно переход к атаке, но определить это на расстоянии сложно. Не исключено, что оборона как России, так и Украины, может в какой-то момент рухнуть.





9:30 Можно ли рационально ожидать от Украины прорыва в ближайшее время? Это возможно, но не следует считать его наиболее вероятным сценарием. Украинцам удалось избежать худшего — их построенные бригады могли бы сгореть на российских минных полях под артиллерийским огнем, что открыло бы дорогу к успешному российскому контрнаступлению.





12:00 Глава британской разведки MI6 недавно в Праге оценил контрнаступление как очень успешное. Как вы это расцениваете? — «Британская разведка с самого начала войны распространяла оптимистические сообщения. Я бы не назвал это слишком оптимистичным. Это провал в отношении наших и украинских ожиданий, но это не обязательно вина Украины. Возможно, большего они добиться не могли.





Поддержка Украины могла бы быть стратегической и продуманной, чтобы обеспечить все необходимые силы. «К сожалению, наша поддержка иногда реактивна, например, когда мы занимаемся противовоздушной обороной после систематических атак России на украинские города.»





19:00 CNN сообщила, что американская общественность нервничает из-за отсутствия прогресса в Украине, и это может угрозить будущей поддержке со стороны США. «Риск реален, это неудобно для Украины. Ожидания от наступления часто нереалистичны, но я не думаю, что помощь прекратится.»





22:30 Какие возможности для переговоров создала Украина своим контрнаступлением? «Если российская армия действительно не на грани развала, у России нет оснований думать, что она не продержится. Либо Путин считает, что его армия в порядке, либо он живет в мире иллюзий».





26:30 А как насчёт ударов беспилотников по российской территории? «Есть удары по оружейной промышленности, которые наносят ущерб, но не сломают вооруженные силы. Это также попытка перенести войну в Россию, но, с другой стороны, это может быть контрпродуктивно, если мирные жители захотят воевать еще больше».





27:00 В социальных сетях была предоставлена информация о том, что Россия планирует увеличить свой бюджет на вооружение в следующем году. Возникает вопрос: можно ли из этого сделать вывод, что Россия не намерена отказываться от продолжения конфликта? По всей видимости, страна хочет накопить ресурсы для возможности ведения долгосрочного конфликта.





31:00 Мы должны быть готовыми к многолетней войне, хотя конфликт может закончиться и через несколько месяцев.











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