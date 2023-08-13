За кем следит «Большой брат»? Власти Чехии не знают, нарушают ли полицейские камеры закон

Теперь ÚOOÚ должно оценить соответствие системы действующим правилам и возможные нарушения законов. В случае нарушений, полиция может быть оштрафована на сумму до 10 млн. чешских крон.





«Мы запросили объяснения у полиции Чешской Республики, получили ответ и оцениваем его. Решение по этому вопросу пока не принято», — сообщил пресс-секретарь ÚOOÚ Милан Ржепка.





Решение может быть принято примерно через два-три месяца. Ведомство будет выяснять, соответствует ли работа информационной системы нормативным актам и может ли полиция так обрабатывать персональные данные.





О том, что полиция тестирует программу биометрического распознавания лиц, стало известно благодаря запросу организации Iuridicum Remedium. Эта информация вызвала неуверенность у общественности, особенно из-за недостатка подробностей о системе.





Полиция утверждает, что система сравнивает сделанные фотографии, например, с записями в удостоверениях личности, и не связана ни с одной системой камер. «Это не „большой брат“, она не связана ни с одной системой камер», — пояснил пресс-секретарь полиции Йозеф Боцан.





Известно также, что подобная система действует в аэропорту имени Вацлава Гавела, и что полиция уже несколько лет эксплуатирует систему Центрального автоматического контроля транспортных средств («CAKV»).





Сотни камер, установленные над автомагистралями и в городах, например, десятки камер в Праге и Брно, в настоящее время подключены к системе распознавания номерных знаков автомобилей. Они фиксируют информацию о проезжающих мимо автомобилях, что помогает полиции в поиске, например, угнанных машин. Так было задумано изначально. Однако недавно эта программа стала косвенно использоваться налоговыми органами. Они применяют эту информацию как доказательство в налоговых разбирательствах, в частности, отказывая предпринимателям в определенных расходах.





Как уже отмечалось, система не используется массово. По словам полицейского президента, доступ к ней имеют лишь несколько сотрудников ИТ-департамента криминальной полиции и следствия, которые работают с запросами индивидуально. За последний год было обработано более сотни таких запросов, причем процент успеха составляет от 40 до 45%, в зависимости от качества фотографии. Так что нельзя утверждать, что система экономит ресурсы.





Если Бюро по защите персональных данных установит, что полиция нарушила действующее законодательство при обработке персональных данных в целях предотвращения, поиска или расследования преступлений, оно может оштрафовать Министерство Внутренних Дел на сумму до 10 млн. чешских крон.





По мнению ведомства, полиция уже превышала свои полномочия. Последний раз МВД было оштрафовано ведомством год назад на 975 тыс. чешских крон за широкомасштабный сбор персональных данных о состоянии здоровья людей в изоляции во время эпидемии COVID-19.





По мнению ведомства, полиция превысила свои полномочия, предусмотренные законом, и совершила правонарушение. Согласно Закону о полиции, полиция имеет право собирать конфиденциальные данные только для расследования конкретного преступления или правонарушения либо для обеспечения защиты людей. Дело затрагивало около двух миллионов человек, заразившихся вирусом COVID в период с 1 апреля 2021 г. по 8 марта 2022 г. Полиция утверждала, что обрабатывает персональные данные в сотрудничестве с органами здравоохранения для проверки соблюдения действующих на тот момент мер и ограничений, например, предписанных карантинов.













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