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Сенат Чехии решил, что PVZP не будет иметь монополии на медицинское страхование иностранцев

Новости 420on
24 АВГУСТА 2023
13:00
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Иностранцы из стран, не входящих в ЕС, которые проживают в Чехии в течение длительного времени скоро не будут обязаны страховаться только в Pojišťovna VZP (PVZP). Они смогут оформить полис в любой страховой компании, которая занимается данным видом страхования.
Сенат одобрил данное решение на своем 16-м заседании 23 августа в рамках предложенной им поправки к закону № 326/1999 о проживании иностранцев в Чешской Республике. Если закон подпишет президент Петр Павел, то изменения, вероятно, вступят в силу в течение сентября — на следующий день после публикации в Собрании законов.

Поправка позволит иностранцам в течение трех месяцев расторгнуть договор со страховой компанией PVZP, дочерней компанией VZP.  Палата депутатов также увеличила лимит медицинского страхования для иностранцев, проживающих в Чехии длительное время, до 400 000 евро (9,6 млн крон). Первоначально Сенат рекомендовал удвоить этот показатель до 120 000 евро (примерно 2,9 млн крон).

Введение пятилетней монополии на коммерческое страхование иностранцев с долгосрочным проживанием в Чехии для страховой компании PVZP было пролоббировано Палатой депутатов в последний парламентский срок.

Сторонники нынешнего статус-кво указывали на необходимость решения проблемы, связанной с тем, что иностранцы, приезжающие в Чехию на работу, вынуждены платить врачам, не будучи уверенными в том, что получат возмещение. По мнению сенаторов, такая монополия противоречит европейскому законодательству.

Поправка предусматривает создание регистра медицинского страхования иностранцев, который будет находиться в ведении Чешской страховой ассоциаци. Реестр, который должен быть создан в течение года, будет заполняться страховыми компаниями с помощью отдельных данных о коммерческом медицинском страховании иностранцев. Он будет доступен для медицинских учреждений и, в случае необходимости, для полиции.

Чешская ассоциация страховых компаний приветствовала принятие поправки. «Мы считаем, что благодаря отмене монополии PVZP условия на рынке страхования иностранцев будут выровнены, и у клиентов вновь появится возможность выбора, а значит, и более качественного обслуживания. В то же время поправка значительно усилит прозрачность и увеличит минимальные лимиты выплат. Возвращение к соблюдению европейского законодательства, которому монополия противоречила, является хорошей новостью для всех заинтересованных сторон», — заявил ранее Ян Матоушек, директор ассоциации.



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Чехия страхование иностранцы страховые компании законы Сенат ЧР

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