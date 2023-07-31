В Чехии стали применять 3D-печать на строительной площадке

За последние несколько лет технология 3D-печати распространилась на многие отрасли промышленности, включая автомобилестроение, здравоохранение и пищевую промышленность, где она произвела революцию в производстве. Однако в строительной отрасли эта инновация внедряется медленнее. Несмотря на то, что в Чехии уже есть несколько внедрений (например, небольшая остановка общественного транспорта в Праге), 3D-печать никогда не использовалась непосредственно на строительной площадке — проблема заключается в основном в размерах получаемых изделий, поэтому до сих пор 3D-печать использовалась для производства строительных деталей, которые печатались за пределами строительной площадки, доставлялись на нее и устанавливались в готовом виде.





Однако компании Skanska и ICE Industrial Services перенесли 3D-"производство" на строительную площадку жилого района Modřanský cukrovar. Здесь роботизированный 3D-принтер был временно установлен на четвертом этаже строящегося здания, где за два часа напечатал из бетона нетипичную санитарную комнату. Материал для печати был приготовлен из местного сырья и, по словам строителей, достигает класса прочности С30/37 и даже выше.





“Мы обладаем уникальной в мире системой 3D-печати бетона, которая позволяет печатать из обычного местного бетона. В этом проекте мы использовали нашу новейшую технологию, позволяющую печатать со скоростью до 600 миллиметров в секунду. В дальнейшем мы ожидаем, что точность и эффективность этой технологии позволит значительно снизить затраты по сравнению с традиционным строительством", - заявил Иржи Вамбера из ICE Industrial Services. А Петр Михалек, глава Skanska Residential, добавляет: "Если 3D-печать окажется успешной даже в этом технологически сложном виде строительства, она может существенно изменить строительство наших жилых проектов в будущем".





Эффективность, переработка, экологичность





Помимо ускорения строительного процесса и повышения эффективности строительства в целом, 3D-печать является еще одним инструментом для достижения более экологичного строительства. Технология позволяет использовать специальные материалы, которые являются экологически чистыми и пригодными для вторичной переработки, что минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, 3D-печать может быть полезна и с точки зрения циркулярной экономики, поскольку в некоторых случаях можно перерабатывать вторичные строительные отходы, такие как пластик, кирпич, бетон, раствор, штукатурка и т.д. Наконец, что не менее важно, новая революционная технология помогает решить проблему нехватки рабочих и открывает возможности для развития цифровизации строительной отрасли.





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