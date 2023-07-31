Новая волна цифровизации: паспорт в мобильном, доверенность и пособие онлайн

Во время пандемии Чехия начала лихорадочно оцифровывать свою официальную деятельность. Теперь правительство страны решает, как максимально приблизиться в этих вопросах к Дании. Скандинавская страна может похвастаться не только 98-процентной цифровизацией государственных услуг, но и, например, тем, что все можно сделать с мобильного телефона.

«Подавляющее большинство видов государственной деятельности уже хотя бы частично оцифровано (переведено в электронный вид). Но зачастую неэффективно, не в интересах клиента и с большой долей человеческого труда. Тем не менее автоматизация процессов — это необходимость, от которой мы не можем уклониться», — говорит вице-премьер Чехии Иван Бартош.

Приложение eDoklady будет запущено в конце этого года. На практике это будет означать, что вместо пластиковых карточек, таких как удостоверения личности или водительские права, люди будут иметь их официальную копию на своем мобильном телефоне. Это должно быть похоже на то, как раньше люди подтверждали прививку от ковида. Государство называет этот проект «предшественником Европейского цифрового кошелька», — важной составляющей развивающейся цифровой экономики Европы.

Вслед за документами государство введет замену бумажных доверенностей. Официально это будет Registr zastoupení, то есть цифровой реестр, позволяющий дистанционно решать ситуации, когда гражданину или компании необходимо представительство, говорит вице-премьер Бартош.

«С самого начала мы рассчитываем на участие тех министерств, где нововведение будет наиболее практичным, а именно министерств финансов, транспорта, социальных дел, юстиции и здравоохранения», — добавляет Анна-Мария Лихтенберг, руководитель отдела коммуникаций созданного в этом году Агентства цифровых и информационных технологий (DIA).

«Некоторые вещи были запущены из-за пандемии, но это были неконцептуальные, кризисные решения», — говорит Бартош. Он признает, что Чехии придется инвестировать в обновление базовых регистров, которые необходимы для функционирования цифрового государства, но технически устарели.

Планирует цифровые инновации и Министерство труда и социальных дел — ведомство, с которым в течение своей жизни столкнется практически каждый.



«В августе мы запустим полностью оцифрованное заявление на получение родительского пособия на клиентском портале Министерства труда и социальных дел - Jenda. Позже в этом году мы планируем перевести в эту среду еще две полностью оцифрованные выплаты — детское пособие и жилищное пособие. Мы уже убедились в функциональности портала в прошлом году, когда почти 600 000 семей подали онлайн-заявку на получение единовременного пособия на ребенка», — говорит пресс-секретарь Министерства труда Ева Давидова.

Это даст сотрудникам центров занятости больше времени для работы с теми, кто пришел лично. Но главная цель, по ее словам, состоит в том, чтобы постепенно все делать из дома.

«К концу года мы также планируем запустить онлайн-заявку на получение пенсии на электронном портале Управления социальной защиты населения. Этот сервис позволит подавать заявления на все виды пенсий: не только по старости, но и по инвалидности, по потере кормильца», — планируют в Министерстве социальных дел.

Перемещение на пять позиций вверх

«Чехия занимает 17-е место в списке 27 стран Европы и оцифровала 80% государственных услуг. За последние три года мы поднялись на пять позиций — с 22-го места в 2020 году», — говорит Лихтенберг. Ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем чехи поймут, что им не обязательно лично обращаться в госорганы или почтовое отделение с каждым запросом. Например, согласно статистике, на начало 2020 года на Портале гражданина было зарегистрировано всего 45 500 пользователей. К началу 2023 года их было уже более 600 000, а сейчас — более 875 000.

Слабыми местами в этом случае остаются поддержка пользователей, наличие заранее заполненных форм для онлайн-сервисов, а также невозможность решить вопрос с мобильного телефона.











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