ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Включил порно и издевался над женщиной. Афериста в Чехии остановил вовремя подоспевший сын

Анастасия Князева
9 АВГУСТА 2023
15:15
347
Сначала неизвестный попытался обмануть женщину выдуманной историей о выгодном вложении средств в акции České Energetické Závody, а потом началась онлайн-вакханалия.
Благодаря своевременно подоспевшему сыну 49-летней женщины из Оломоуца удалось избежать кражи сотен тысяч крон. Он вовремя выключил компьютер, когда мошенник завладел доступом к интернет-банкингу матери. При этом неизвестный издевался над ней, отображая на ее мониторе порнографический контент. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Либор Хейтман в среду.
 
По его словам, во вторник неизвестный попытался обмануть женщину выдуманной историей о выгодном вложении средств в акции České Energetické Závody. Женщина согласилась, и, согласно указаниям звонившего, установила на свой ноутбук приложение удаленного доступа AnyDesk. Затем она вошла в интернет-банк, который мошенник взял под свой контроль, — сказал представитель пресс-службы. По его словам, звонивший заблокировал доступ женщины к интернет-банкингу и попросил кредит в размере 650 тысяч крон. «Женщина увидела заявление и умоляла звонившего не брать кредит», — заявил Хейтман.
 

Число атак на онлайн-банкинг растет, и они становятся все более изощренными.

Однако мужчина начал издеваться над женщиной и сказал ей, что она теперь будет платить банку тысячи крон в месяц в течение многих лет. «Кроме того, он отпускал в ее адрес бестактные намеки и проигрывал на мониторе порнографический ролик. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и начала паниковать. Это услышал ее сын, который подбежал и сразу же выключил ноутбук», — отметил представитель пресс-службы.

По его словам, после этого женщина сообщила о случившемся в полицию. «В банке она узнала, что поданная ею заявка на кредит была отклонена и деньги с ее счета не ушли», — сказал Хейтман, добавив, что в случае поимки преступника ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz


420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
Telegram 


мошенничество Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 АВГУСТА 2023
16:37
21
ПОЛИТИКА
ФОТОГРАФИЯ ПЕТРА ПАВЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
9 АВГУСТА 2023
14:30
396
ОБЩЕСТВО
«А КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ? МЕСТНЫЕ!» КАКИЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ И ХОРОШЕНЬКО ЗАРАБОТАЛИ
9 АВГУСТА 2023
14:03
740
ЖИЗНЬ
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА: СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ?
9 АВГУСТА 2023
13:23
308
ОБЩЕСТВО
«ГУРУ ДЖАРА» НАХОДИТСЯ В ПРАЖСКОЙ ТЮРЬМЕ. ПОЛИЦИЯ КОНВОИРОВАЛА ЕГО С ФИЛИППИН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
9 АВГУСТА 2023
16:37
21
ПОЛИТИКА
ФОТОГРАФИЯ ПЕТРА ПАВЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
9 АВГУСТА 2023
14:30
396
ОБЩЕСТВО
«А КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ? МЕСТНЫЕ!» КАКИЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ И ХОРОШЕНЬКО ЗАРАБОТАЛИ
9 АВГУСТА 2023
14:03
740
ЖИЗНЬ
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА: СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ?
9 АВГУСТА 2023
13:23
308
ОБЩЕСТВО
«ГУРУ ДЖАРА» НАХОДИТСЯ В ПРАЖСКОЙ ТЮРЬМЕ. ПОЛИЦИЯ КОНВОИРОВАЛА ЕГО С ФИЛИППИН
9 АВГУСТА 2023
12:16
290
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС PITKOVICKÝ MLÝN: ТИШИНА И УЕДИНЕНИЕ ВБЛИЗИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
9 АВГУСТА 2023
10:43
900
О ЧЕХИИ
АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 420ON: РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ И СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
9 АВГУСТА 2023
10:42
475
ЖИЗНЬ
ОТПРАВИТЬ ДЕНЬГИ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО МОЖНО БУДЕТ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
9 АВГУСТА 2023
09:43
639
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ ВЪЕЗД В ЦЕНТР И ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ПАРКОВКИ В СИНИХ ЗОНАХ
9 АВГУСТА 2023
08:42
875
ОБЩЕСТВО
НА ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА В ЧЕХИИ НАПАЛИ ДВА ПОДРОСТКА
8 АВГУСТА 2023
19:02
5599
СТИЛЬ
КОММЕНТАРИЙ: ЧЕХАМ НАДОЕЛИ УКРАИНЦЫ. КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК?