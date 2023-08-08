Включил порно и издевался над женщиной. Афериста в Чехии остановил вовремя подоспевший сын

Благодаря своевременно подоспевшему сыну 49-летней женщины из Оломоуца удалось избежать кражи сотен тысяч крон. Он вовремя выключил компьютер, когда мошенник завладел доступом к интернет-банкингу матери. При этом неизвестный издевался над ней, отображая на ее мониторе порнографический контент. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Либор Хейтман в среду.

По его словам, во вторник неизвестный попытался обмануть женщину выдуманной историей о выгодном вложении средств в акции České Energetické Závody. Женщина согласилась, и, согласно указаниям звонившего, установила на свой ноутбук приложение удаленного доступа AnyDesk. Затем она вошла в интернет-банк, который мошенник взял под свой контроль, — сказал представитель пресс-службы. По его словам, звонивший заблокировал доступ женщины к интернет-банкингу и попросил кредит в размере 650 тысяч крон. «Женщина увидела заявление и умоляла звонившего не брать кредит», — заявил Хейтман.





Число атак на онлайн-банкинг растет, и они становятся все более изощренными.





Однако мужчина начал издеваться над женщиной и сказал ей, что она теперь будет платить банку тысячи крон в месяц в течение многих лет. «Кроме того, он отпускал в ее адрес бестактные намеки и проигрывал на мониторе порнографический ролик. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и начала паниковать. Это услышал ее сын, который подбежал и сразу же выключил ноутбук», — отметил представитель пресс-службы.





По его словам, после этого женщина сообщила о случившемся в полицию. «В банке она узнала, что поданная ею заявка на кредит была отклонена и деньги с ее счета не ушли», — сказал Хейтман, добавив, что в случае поимки преступника ему грозит до пяти лет лишения свободы.











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