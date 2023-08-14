Air Bank меняет правила игры: новый способ безналичных платежей в Чехии

Обсуждение о том, как лучше платить – картой или наличными – привлекло внимание к комиссиям, которые магазины и рестораны должны платить за использование карт и платежных терминалов. Многие бизнесмены говорят, что именно высокие комиссии заставляют их отказываться от бесконтактных платежей.





Комиссии разделяются на несколько частей: комиссия банку, выпустившему карту (от 0,2% до 5%), комиссия карточной ассоциации (в среднем 0,25%), плата за обработку транзакции (около 0,5 кроны) и ежемесячная плата за обслуживание терминала (от 200 крон). Эти сборы рассчитываются с учетом НДС, и их реальная стоимость для продавца зависит от общей чистой прибыли.





Однако чешский Air Bank готовит решение, которое может изменить эту картину. В ближайшее время банк запустит платежную систему, которая, по крайней мере частично, позволит обойтись без карт и терминалов. Эта система будет работать на основе мгновенных платежей через QR-коды.





«Мы хотим предложить решение, которое сделает жизнь людей проще, устраняя существующие проблемы, связанные с техническими сложностями и комиссиями. Многие продавцы с нами согласны, поэтому мы чувствуем, что движемся в правильном направлении. Наша цель – сделать безналичные платежи доступными для всех, независимо от банка, в котором у них открыт счет», — говорит генеральный директор банка Михал Стрцула.





Это объявление от Air Bank сигнализирует о том, что в ближайшее время в Чехии может произойти существенное изменение в системе безналичных платежей, делая их доступнее и удобнее для всех участников рынка.





Другие банки выступают против

Другие участники, участвующие в процессах оплаты, однако, не слишком рады этой новости. «В настоящее время UniCredit Bank предоставляет на чешском рынке почти 23 000 платежных терминалов. Мы считаем, что и клиенты, и продавцы имеют широкий выбор возможностей для безналичных платежей», — заявил Петр Плочек, представитель банка. «Мы не наблюдаем роста интереса к платежным решениям на основе QR-кодов среди наших клиентов, но в случае с платежными терминалами интерес к их использованию среди наших клиентов вырос примерно на 6-7% по сравнению с прошлым годом», — говорит Филип Грубы, пресс-секретарь Česká spořitelna. В ответ на это Air Bank добавил, что речь идет не о борьбе с терминалами, а об их дополнении.





Карточные компании и операторы терминалов также отстаивают свою позицию.





«Размер комиссии обычно устанавливается каждым эквайером индивидуально на основе входной информации продавца. Важно отметить, что некоторые комиссии являются фиксированными за транзакцию, другие представляют собой процент от суммы транзакции, а третьи зависят от типа используемой карты и способа ее приема. В результате транзакционные издержки оказываются значительными, к ним необходимо добавить стоимость проверки продавца и адекватную маржу для провайдера», — говорит Петра Копецка из KB SmartPay.





Другие банки и операторы платежных терминалов выступают против нововведений в сфере безналичных платежей. Петр Плочек, представитель UniCredit Bank, который предоставляет на чешском рынке почти 23 000 платежных терминалов, заявил: «Мы считаем, что и клиенты, и продавцы имеют достаточно возможностей для безналичных платежей».





Филип Грубы, пресс-секретарь Česká spořitelna, подчеркнул отсутствие интереса к платежным решениям на основе QR-кодов среди их клиентов. Однако он добавил, что интерес к использованию платежных терминалов среди клиентов банка вырос примерно на 6-7% по сравнению с прошлым годом.





В ответ на это, Air Bank подчеркнул, что их целью не является замена терминалов, а дополнение существующей системы.





Карточные компании и операторы терминалов также высказываются в защиту текущей системы. Петра Копецка из KB SmartPay отметила, что размер комиссии устанавливается каждым эквайером индивидуально, исходя из условий продавца. Кроме того, она подчеркнула, что транзакционные издержки могут быть значительными, учитывая стоимость проверки продавца и необходимую маржу для провайдера.







Мобильные платежи набирают обороты

Безналичные платежи, особенно через мобильные устройства, становятся все более распространенными в Чехии. Согласно исследованию, проведенному компанией KB SmartPay (дочерней компанией Komerční banka) в июле, более двух третей чехов, или 67%, в настоящее время оплачивают покупки исключительно безналичным способом.

Представитель компании Йитка Палатова объясняет эту тенденцию следующим образом: «Философия "телефон всегда со мной, так зачем рисковать потерей карты?" похоже, побеждает, особенно среди молодого поколения. Хотя классическая карта по-прежнему остается самым популярным средством безналичного расчета, платежи с помощью смартфонов выросли на целых 10 процентов».





В прошлом году 22% опрошенных заявили, что чаще всего платят с помощью мобильного телефона, в этом году их доля увеличилась до 32%. Только 4% покупателей предпочитают расплачиваться с помощью смарт-часов.





Исследование также выявило, что если магазин не принимает карты, и у покупателя нет с собой достаточной суммы наличных, то в 57% случаев сделка не состоится, и покупатель уйдет к конкуренту. Эта цифра значительно выросла по сравнению с предыдущими месяцами, когда 48% покупателей ушли бы, а 52% были бы готовы снять наличные и вернуться. Сегодня так поступили бы только 40%.









420on рекомендует:





Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz













