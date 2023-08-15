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Чехия отстает в кибербезопасности
15 АВГУСТА 2023
20:36
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По данным компании Logicworks, основанным на статистике Евростата, Чехия уступает многим европейским странам по кибербезопасности, несмотря на рост числа киберугроз.
В сравнении со странами Западной и Северной Европы у Чехии видны недостатки. Например, только 86,5% чешских компаний применяют сложные пароли для аутентификации, в то время как в Финляндии — 94%. Биометрическая аутентификация используется лишь 18% чешских компаний, хотя в Нидерландах этот показатель достигает 24%. Также только 12% чешских компаний обладают страховкой от киберрисков, в то время как в Дании — 71%.
В плане инвестиций в кибербезопасность Чехия также отстает. Она занимает одно из последних мест в Европе, если учесть расходы на кибербезопасность относительно ВВП на душу населения. Хотя нет прямой связи между ВВП и инвестициями в безопасность, страны с высоким уровнем развития часто лучше справляются с этой задачей.
«Учитывая активную цифровизацию государственного аппарата, у Чехии есть возможности улучшить свою ИТ-безопасность», — комментирует генеральный директор Logicworks Иван Малик.
В 2022 году Национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) отметило уменьшение числа инцидентов в области кибербезопасности по сравнению с 2021 годом — 146 против 157. Однако число киберпреступлений, зафиксированных полицией, увеличилось вдвое, достигая почти 18 000.
Десять ключевых правил безопасности в Интернете:
1. Обновляйте программное обеспечение: Регулярно обновляйте операционную систему, брандмауэр, антивирус и другие приложения.
2. Проверяйте защитные программы: Некоторые вирусы блокируют антивирусы и брандмауэры. Убедитесь, что они всегда работают.
3. Будьте осторожны с электронной почтой: Не открывайте вложения или ссылки в письмах от незнакомых отправителей.
4. Остерегайтесь мошенничества: Не входите на сайты из писем, предлагающих обновить информацию учетной записи.
5. Проверяйте безопасность сайта: Перед вводом пароля удостоверьтесь, что в адресной строке присутствует "https" и значок замка.
6. Делитесь личной информацией осторожно: Вводите персональные данные только на проверенных и безопасных сайтах.
7. Избегайте передачи конфиденциальной информации: Не отправляйте номера карт или пароли через электронную почту.
8. Не отключайте брандмауэр: Если вы не являетесь опытным пользователем, оставьте его в автоматическом режиме.
9. Используйте интернет-банкинг с умом: Не заходите в свою учетную запись на публичных или чужих компьютерах.
10. Остерегайтесь открытых сетей: Незашифрованные Wi-Fi сети могут быть подвергнуты взлому, будьте внимательны при подключении.
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