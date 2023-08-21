Air Bank ответил на претензии Mastercard насчет новой платежной системы в Чехии





Однако не все разделяют этот оптимизм. Компания Mastercard, в частности, выразила свое сомнение относительно нововведений. Мартин Долейш, директор по развитию продаж Mastercard в Чехии и Словакии, подчеркнул, что прямые платежи между банковскими счетами и мгновенные банковские переводы действительно имеют свое место на рынке. Тем не менее, по его мнению, такие схемы редко используются в розничной торговле, главным образом из-за отсутствия эффективной системы обработки жалоб, которая бы предоставляла четкие гарантии и процедуры в случае споров или мошеннических действий.





Air Bank отвергает эту точку зрения. «Процесс подачи жалобы продавцу будет таким же, как и у карточных компаний, поэтому в этом отношении мы хотим обеспечить те же условия защиты для тех, кто оплачивает услуги. Кроме того, поскольку наше решение поможет там, где в настоящее время нет возможности расплатиться картой, оно поможет еще больше защитить потребителей. Ведь при наличных платежах использовать систему жалоб уже невозможно», — сказала редакции Яна Покорна, пресс-секретарь банка.





По данным июньского исследования STEM/MARK, проведенного для поставщика банкоматов Euronet, каждый четвертый чех сталкивался с магазином, в котором перестали принимать платежные карты. Между тем количество заведений, принимающих карты, растет.





Одной из причин предпочтения наличных денег является «серая» экономика. Например, по мнению Чешской ассоциации традиционной торговли, правительство должно вновь ввести электронную регистрацию продаж (EET). Это позволит выровнять условия ведения бизнеса и увеличить доходы государства, говорится в пресс-релизе ассоциации. По мнению ассоциации, некоторым продавцам в связи с отменой EET будет легче уклоняться от уплаты налогов, независимо от того, разрешают ли они оплату картой или нет. Соответственно, это ставит в невыгодное конкурентное положение тех, кто выполняет свои обязательства перед государством. «С точки зрения равного доступа к налогообложению нынешнему правительству действительно следует честно и без всяких идеологических точек зрения проанализировать, был ли окончательный отказ от системы ЕЕТ правильным шагом», — заявили в ассоциации.













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