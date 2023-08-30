Ищете информацию? Спросите чат-бота. Чиновники в Чехии тестируют роботов для общения с жителями

«Самая большая проблема для рядового жителя — где найти информацию», — считает Патрик Зандл, заместитель мэра города Брандыс-над-Лабем. На сайте brandysko.cz он пытается найти информацию о ночном спокойствии в городе.

«И теперь вы будете думать, где это может быть, в каком разделе, на самом деле вы мало что знаете. Вы пользуетесь поиском, и вот он нашел документальный фильм „По следам Второй мировой войны“, и эта информация совершенно бесполезна», — говорит Зандл.

В будущем поиск может стать более быстрым и удобным благодаря искусственному интеллекту. Например, городской совет Брандыса тестирует специального чат-бота для внутреннего поиска материалов муниципального совета.

«Робот прочитал все постановления, городские документы и может что-то о них рассказать. Я могу сейчас спросить его, как действует ночной тихий час. И он ответит, что ночной тихий час действует с 10 вечера до 6 утра, это постановление, и там есть ссылки на документы», — показывает Зандл.



Основное преимущество чат-бота заключается в том, что он может очень быстро находить информацию и, более того, передавать ее в понятной форме на общепринятом языке. Это также может упростить работу государственных служащих.

«Чат-бот сможет написать проект пояснительной записки, резолюции или обоснования, а чиновнику останется его отредактировать и проверить», — говорит Вацлав Кожени, заместитель старосты Праги 6 от ODS. Муниципалитет также тестирует использование искусственного интеллекта.

Теперь самое сложное — загрузить все необходимые документы, на которых будет основана система, в чат-бот и поддерживать их в актуальном состоянии. Не обойтись и без денег, поскольку один простой запрос стоит примерно 3 кроны.

В Брандысе могут заложить в бюджет на следующий год расходы на публичное тестирование в десятки тысяч крон. Это позволит понять, насколько высок интерес к сервису и есть ли смысл продолжать проект.







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