Кибервойна в Чехии? Два новых банка стали жертвами атаки

После того как в среду произошли сбои в работе сайтов и интернет-банкинга у пяти чешских банков, еще два банка столкнулись с подобными сложностями в четверг. В этот раз Moneta и Raiffeisenbank не могут получить доступ к своему интернет-банкингу. «Ситуация выглядит так же, как и вчера. Недоступен сайт, интернет-банк и мобильное приложение. По мнению наших экспертов, это DDoS-атака, аналогичная той, что произошла в банках вчера», — поделилась представительница Moneta, Зузана Филипова. «Мы уверены, что способны восстановить работу наших сервисов в течение нескольких минут», — добавила пресс-секретарь Moneta. Банк также заявил, что конфиденциальные данные и деньги клиентов не находятся под угрозой, согласно официальному заявлению.





Raiffeisenbank также подтвердил проблемы с работой своих сервисов. «Мы столкнулись с недоступностью нашего сайта, интернет- и мобильного банкинга», — сообщили в банке через социальные сети.





DDoS-атака, которой подверглись банки, представляет собой атаку хакеров, направленную на перегрузку сервера большим количеством запросов, отправляемых контролируемыми злоумышленниками компьютерами. Это приводит к временной недоступности сервера. По словам представителя одного из банков, желающего остаться неизвестным, за атакой может стоять две причины. Первая — это «тренировка». «Мошенникам нужно периодически проверять свои способности. Второй мотив — отвлечение внимания, например, от фишинговой атаки». По сценарию злоумышленник перегружает банк, что позволяет одновременно атаковать клиентов банка, используя фишинговые методы, например, через СМС с целью выявить учетные данные: «Интернет-банкинг испытывает временные трудности. Пожалуйста, перейдите по ссылке ниже и введите свои учетные данные», — привел он пример.





По данным Check Point Software Technologies, за атакой в среду стояла российская хакерская группа NoName057(16), которая активна с марта 2022 года и, возможно, связана с кибератаками России на Украину. Пока неясно, связаны ли Moneta и Raiffeisenbank с одной и той же хакерской группой. Банки продолжают разбираться в деталях.













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