За границей клиент всегда прав, а в Чехии с обслуживанием трудности, — считает чешский ресторатор

После четырёх месяцев спада, наконец, продажи начали идти вверх. Совладелец нескольких заведений, Любош Кастнер, поделился своими впечатлениями в интервью SZ Byznys. Он оценил, что текущий август может быть лучше на 5-10% по сравнению с прошлым годом, по данным полученным от POS-системы Dotykačka. Впрочем, последние месяцы для ресторанных бизнесов были вызовом. В апреле и мае продажи падали номинально, а учёт увеличения цен на рынке показал, что реальное снижение составило до 10%.





Пока июль не дал ожидаемого подъёма, люди всё ещё осторожничают с расходами. Но в августе произошёл неожиданный поворот. «Особенно это касается августовских выходных, когда расходы были гораздо выше, чем в августе прошлого года», — заметил Кастнер.





Однако, сравнивая текущую ситуацию с прошлым предрождественским периодом, становится понятно, что подъём не такой сильный. Инфляция затронула продажи. «Номинально мы выросли на 30%, но уровень цен в гастрономическом секторе поднялся более чем на 40%, поэтому реально мы снизились на 10%», — пояснил Кастнер.





«Господы» капитулируют, бистро на пике

Особенно тяжело классическим «господам» в сельской местности, где продажи сократились на 40% по сравнению с 2019 годом. В сельской местности люди предпочитают покупать алкоголь в супермаркетах и выбирают другие места для встреч. В городах же тенденция другая: традиционные пабы уступают место бистро, кафе и фастфудам.





«Очевидно, что в городах побеждают бистро и кафе. Бистро хорошо адаптированы к потребностям клиента — там можно и поесть, и выпить. К тому же у них ниже арендная плата, они быстрее появляются и исчезают. Это новый взгляд на чешский гастрономический рынок», — подчеркивает Кастнер.





Люди также меняют свои ночные развлечения. Продажи баров и клубов упали на 25% по сравнению с прошлым годом. Однако уменьшение потребления алкоголя частично компенсируется повышенным интересом к элитным сортам пива.





Рестораны меняются: отказ от обеденных меню и растущие требования гостей





В ресторанной индустрии происходят изменения, которые отражают новые вкусы и приоритеты посетителей. Беседуя с SZ Byznys, совладелец нескольких заведений Любош Кастнер поделился своими наблюдениями. Он уточнил, что обеденные меню больше не так актуальны, как раньше, так как люди изменили свои привычки питания.





Например, популярность классических чешских блюд, таких как гуляш и соусы, снижается, в то время как блюда международной и/или здоровой кухни, включая бургеры или салаты, становятся более популярными. Впрочем, стоимость бургеров выросла: средняя цена составляет около 200 чешских крон, по сравнению с 180 чешскими кронами в прошлом году.





Кастнер также обсудил тенденцию к изменениям в обслуживании гостей. Не так давно в средствах массовой информации развернулась дискуссия по поводу бесплатной воды в ресторанах. Теперь можно встретить заведения, где за 100 мл обычной водопроводной воды просят восемь крон. Это восемьдесят крон за литр.





«Много воды в таком виде, наверное, не продашь. Во Франции или Германии вода входит в обслуживание, если я ее попрошу. Но для чешских ресторанов менталитет обслуживания — это непростая тема. В этих странах, если ты что-то просишь, ты не сталкиваешься с пренебрежением или ограничениями на то, что можно, а что нельзя. Там гость — хозяин. В нашей стране гость сразу "капризничает". Что он хочет то, чего не хотел четыре года назад. Например, расплатиться картой", — делится опытом Кастнер. Ресторатор подчеркнул, что гости стали более требовательными, активно высказывают свои предпочтения и ожидают соответствующего обслуживания.















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