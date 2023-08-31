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Сегодня Чешский национальный банк подвергся кибератаке
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:50
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Сегодня утром ЧНБ стал жертвой направленной кибератаки. В результате инцидента официальный сайт работал медленно или даже его иногда был полностью недоступен. Центральный банк подчеркнул, что так называемая DDoS-атака не затронула внутренние информационные системы ЧНБ, и утечка данных не была зафиксирована. Уже третий день подряд хакеры наносят атаки на онлайн-сервисы чешских банков.
При DDoS-атаке компьютеры, подконтрольные хакерам, перегружают взломанный сервер большим потоком запросов, выведя его из строя. Эксперты антивирусных компаний указывают на связь этих атак с хакерами из России.
ЧНБ также добавил, что для решения текущей ситуации они сотрудничают с Национальным бюро кибер- и информационной безопасности (NÚKIB), которое оказывает поддержку и помощь учреждениям, пострадавшим от взломов, в подобных случаях.
В среду были зафиксированы перебои и замедления на сайтах и в системах интернет- и мобильного банкинга ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Fio banka и Česká spořitelna. В четверг также оказались недоступны онлайн-сервисы Raiffeisenbank и Moneta Money Bank. Такие проблемы возникли также на сайте Пражской фондовой биржи и в ряде других учреждений.
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