ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня Чешский национальный банк подвергся кибератаке

Анастасия Князева
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:50
227
Сегодня утром ЧНБ стал жертвой направленной кибератаки. В результате инцидента официальный сайт работал медленно или даже его иногда был полностью недоступен. Центральный банк подчеркнул, что так называемая DDoS-атака не затронула внутренние информационные системы ЧНБ, и утечка данных не была зафиксирована. Уже третий день подряд хакеры наносят атаки на онлайн-сервисы чешских банков.
При DDoS-атаке компьютеры, подконтрольные хакерам, перегружают взломанный сервер большим потоком запросов, выведя его из строя. Эксперты антивирусных компаний указывают на связь этих атак с хакерами из России.

ЧНБ также добавил, что для решения текущей ситуации они сотрудничают с Национальным бюро кибер- и информационной безопасности (NÚKIB), которое оказывает поддержку и помощь учреждениям, пострадавшим от взломов, в подобных случаях.

В среду были зафиксированы перебои и замедления на сайтах и в системах интернет- и мобильного банкинга ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Fio banka и Česká spořitelna. В четверг также оказались недоступны онлайн-сервисы Raiffeisenbank и Moneta Money Bank. Такие проблемы возникли также на сайте Пражской фондовой биржи и в ряде других учреждений.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


банки Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
58
ОБЩЕСТВО
ВЕТЕРИНАРЫ НА ФЕРМЕ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЕЕ 200 ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
14:50
217
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПАСЕТ ЛИ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ЧЕШСКИЙ РЫНОК ОТ КРИЗИСА?
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
482
ОБЩЕСТВО
СКРЫВАЮЩИЙСЯ ЧЕХ ЗАСТРЕЛИЛ В УКРАИНЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК, СУД ПРИГОВОРИЛ ЕГО К 21 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
570
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИВНАЯ ЖЕНЩИНА-РЕЦИДИВИСТКА СБЕЖАЛА ИЗ ПРАЖСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
1 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
58
ОБЩЕСТВО
ВЕТЕРИНАРЫ НА ФЕРМЕ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЕЕ 200 ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
14:50
217
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПАСЕТ ЛИ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ЧЕШСКИЙ РЫНОК ОТ КРИЗИСА?
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
482
ОБЩЕСТВО
СКРЫВАЮЩИЙСЯ ЧЕХ ЗАСТРЕЛИЛ В УКРАИНЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК, СУД ПРИГОВОРИЛ ЕГО К 21 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
570
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИВНАЯ ЖЕНЩИНА-РЕЦИДИВИСТКА СБЕЖАЛА ИЗ ПРАЖСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:52
1577
ОБЩЕСТВО
ВАЖНО: КИЕВ НАМЕРЕН РАЗЫСКАТЬ УКРАИНЦЕВ, СКРЫВАЮЩИХСЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В ЧЕХИИ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
418
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛИ-ВЕТЕРАНЫ В ЧЕХИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР
1 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
917
ПОЛИТИКА
ШОКИРУЮЩИЙ ОПРОС: ВСЕ БОЛЬШЕ СЛОВАКОВ ХОТЕЛИ БЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РОССИЙСКОЙ СФЕРЕ ВЛИЯНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
1025
ЖИЗНЬ
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ В ЧЕХИИ?
31 АВГУСТА 2023
23:00
956
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИЯ ОТСТАЕТ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
31 АВГУСТА 2023
22:00
664
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ СЪЕЛИ КОНФЕТЫ С МАРИХУАНОЙ И ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ