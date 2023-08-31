Сегодня Чешский национальный банк подвергся кибератаке

При DDoS-атаке компьютеры, подконтрольные хакерам, перегружают взломанный сервер большим потоком запросов, выведя его из строя. Эксперты антивирусных компаний указывают на связь этих атак с хакерами из России.





ЧНБ также добавил, что для решения текущей ситуации они сотрудничают с Национальным бюро кибер- и информационной безопасности (NÚKIB), которое оказывает поддержку и помощь учреждениям, пострадавшим от взломов, в подобных случаях.





В среду были зафиксированы перебои и замедления на сайтах и в системах интернет- и мобильного банкинга ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Fio banka и Česká spořitelna. В четверг также оказались недоступны онлайн-сервисы Raiffeisenbank и Moneta Money Bank. Такие проблемы возникли также на сайте Пражской фондовой биржи и в ряде других учреждений.













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