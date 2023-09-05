Изучение языков, занятия спортом или игра на музыкальных инструментах — онлайн-досуг набирает популярность

Это подтвердили ČT в нескольких организациях. Например, в фитнес-центре, куда мы обратились, треть клиентов, которые занимались дистанционно во время пандемии, до сих пор активно пользуются Интернетом.





«Мы определенно наблюдаем рост интереса к такой форме занятий спортом», — подтверждает Радек «Радар» Вратный из тренажерного зала Iron Ball. Он добавляет, что это более привлекательно для тех, кто не хочет ходить в спортзал. «Для многих людей, которые хотят заниматься спортом, но не имеют амбиций или не хотят ходить в спортзал, теперь есть новый стандарт», — добавляет он.





Люди среднего возраста чаще всего оплачивают онлайновые занятия в музыкальной школе или онлайновые занятия физкультурой. «Наиболее распространенными пользователями являются женщины в возрасте от 25 до 50 лет, причем большую часть из них составляют матери, находящиеся в декретном отпуске. Еще одна большая группа — это люди с дефицитом времени, которых устраивают минимальные временные затраты», — говорит директор компании Online Fitness Даниэль Опачитый.





Преимуществом обучения через Интернет может быть то, что людям не нужно никуда ехать. В то же время они могут посещать занятия в удобное для них время.





«С возобновлением работы традиционных спортивных залов значительная часть новых пользователей вернулась к занятиям, но около трети остались активными», — говорит Опачитый о популярности занятий через Интернет.





Люди используют Интернет и для других видов досуга, включая игру на музыкальных инструментах. Однако, в отличие от прошлых лет, они не заказывают курсы на весь год, а больше думают об их расписании, объясняет Радим Высокий, директор музыкальной школы «АртМастер». «Во время пандемии курсы продавались круглогодично. Впоследствии можно заметить, что после ослабления ограничений и возвращения к нормальной жизни наметилась тенденция, когда с октября по март мы имеем 70% круглогодичных продаж», — поясняет он.





Дистанционное обучение не обошло стороной и преподавание иностранных языков. Например, студенты могут обучаться непосредственно у носителей языка.





«Популярность онлайн-обучения растет. (...) Особенно из-за экономии времени, отсутствия необходимости ездить на работу, искать парковку или возможности учиться у интересных лекторов со всего мира», — говорит Катерина Сиала из языковой школы Eufrat.











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