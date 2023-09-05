Концессионные сборы за телевидение и радио в Чехии вырастут

Министр культуры Мартин Бакса (ODS) объявил, что плата по-прежнему будет взиматься с каждого домохозяйства.





«Обсуждение было долгим, не всегда легким, но мы пришли к решению, позволяющему сохранить качество общественного вещания», — сказал Бакса.





«Я считаю, что предложенное регулирование является правильным и важным», — добавил министр.





Последний раз концессионные платежи менялись в 2008 году. Для Чешского телевидения и Чешского радио они составляют три четверти и 90% доходов соответственно.





Правительственная коалиция включила «устойчивость финансирования государственных СМИ» в свое программное заявление, и этот вопрос нашел отражение в недавних выборах главы Чешского телевидения, которым с октября станет Ян Соучек. Рене Заворал, руководитель Чешского радио, также высказался за увеличение платы на 15 крон.





Министерство культуры уже много месяцев готовит изменения в законах о СМИ. Согласно поправкам, владельцы компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, способных воспроизводить передачи, будут обязаны платить лицензионные сборы.





В некоторых других странах ЕС оплата услуг общественных СМИ также осуществляется за счет лицензионных платежей. В бывшей Чехословакии радио оплачивалось с 1953 г. (5 крон), телевидение — с 1955 г. (15 крон).











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