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Концессионные сборы за телевидение и радио в Чехии вырастут
5 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
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Концессионные платежи увеличатся со 135 до 160 крон для Чешского телевидения и с 45 до 55 крон для Чешского радио. Будет также расширен круг плательщиков. Домашние хозяйства в Чехии будут платить и за другое оборудование.
Министр культуры Мартин Бакса (ODS) объявил, что плата по-прежнему будет взиматься с каждого домохозяйства.
«Обсуждение было долгим, не всегда легким, но мы пришли к решению, позволяющему сохранить качество общественного вещания», — сказал Бакса.
«Я считаю, что предложенное регулирование является правильным и важным», — добавил министр.
Последний раз концессионные платежи менялись в 2008 году. Для Чешского телевидения и Чешского радио они составляют три четверти и 90% доходов соответственно.
Правительственная коалиция включила «устойчивость финансирования государственных СМИ» в свое программное заявление, и этот вопрос нашел отражение в недавних выборах главы Чешского телевидения, которым с октября станет Ян Соучек. Рене Заворал, руководитель Чешского радио, также высказался за увеличение платы на 15 крон.
Министерство культуры уже много месяцев готовит изменения в законах о СМИ. Согласно поправкам, владельцы компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, способных воспроизводить передачи, будут обязаны платить лицензионные сборы.
В некоторых других странах ЕС оплата услуг общественных СМИ также осуществляется за счет лицензионных платежей. В бывшей Чехословакии радио оплачивалось с 1953 г. (5 крон), телевидение — с 1955 г. (15 крон).
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