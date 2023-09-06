С ноября в Чехии можно будет посылать деньги со счета на мобильный

В соответствии с новыми правилами в течение ноября клиенты смогут переводить деньги между собой, используя только номер своего мобильного телефона, который они вносят в специальный реестр.





«Клиенты банков-участников, активно подключившиеся к услуге в своем банке и сопоставившие номер своего телефона с номером банковского счета, смогут получать платежи на свой контакт», — поясняет Петра Крмелова, директор департамента коммуникаций и пресс-секретарь ЧНБ.





После того как банк отправителя вводит платеж, он связывается с реестром и по номеру телефона получателя узнает номер его банковского счета, на который затем отправляет платеж. Если владелец телефонного номера имеет несколько банковских счетов, то при регистрации он должен будет выбрать, какой из них использовать для приема платежей в адрес контакта.





В то же время появится возможность привязки нескольких телефонных номеров к одному банковскому счету. Например, в случае, когда супруги имеют один общий счет, но у каждого из них есть свой мобильный телефон. Кроме того, перед отправкой платежа пользователи должны видеть название счета получателя, обычно имя и фамилию.





«Максимальный лимит одного платежа составит 5 000 крон, — добавляет Крмелова.





В подготовке реестра центральный банк сотрудничает с Чешской банковской ассоциацией (ЧБА). «По информации, полученной в результате длительных переговоров с банками на тему платежей по контакту, мы знаем, что они готовы к запуску новой услуги. Можно предположить, что первые банки запустят этот новый вид платежей осенью», — сказал Радек Шалша, пресс-секретарь ЧБА.





Согласно опубликованной на данный момент информации, запустить услугу pay-per-contact планируют девять банков, которые уже тестировали ее в прошлом году. Одним из них является Česká spořitelna.





«Мы предложим эту услугу клиентам уже осенью. Мы только ждем, когда Центробанк запустит реестр», — говорит пресс-секретарь компании Филип Грубы. «Успех услуги будет зависеть от того, сколько клиентов активно зарегистрируют свои телефонные номера», — добавляет он. Однако, по его словам, пользоваться услугой будет лишь меньшинство клиентов.





В услуге также заинтересованы Air Bank, ČSOB (включая Poštovní spořitelna), Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank и UniCredit Bank.





Преимущество контактных платежей заключается в том, что они снижают процент ошибок. Копирование или транскрибирование номера счета часто приводит к ошибкам, т.е. к неточному зачислению денег на чужой счет. Банки рассчитывают на уменьшение количества ошибок и дальнейшее ускорение процесса оплаты.





Подобные услуги, такие как платежи по электронной почте, уже работают, например, в США, Латвии и Словакии.





Некоторые банки, такие как Komerční banka или Creditas, уже позволяют осуществлять платежи по электронной почте, но только через свои мобильные приложения.







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