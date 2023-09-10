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В Чехии хотят установить правила использования искусственного интеллекта в школах

Новости 420on
11 сентября 2023
07:00
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Школьные профсоюзы хотят совместно разработать правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в чешском образовании. Среди прочего они хотят добиться того, чтобы технологии генеративного ИИ разрабатывались осторожно и с уважением к этике и людям.
Об этом договорились члены Чешско-Моравского профсоюза работников образования. По мнению профсоюзных деятелей, искусственный интеллект может привести к нарушению прав интеллектуальной собственности преподавателей, академических и научных работников.
 
 По словам председателя профсоюза Франтишека Добшика, профсоюзы будут стремиться минимизировать риски. «Технологии могут помочь учителям, но они также несут риски и способны нарушить традиционные образовательные процессы», — сказал Добшик.
 
 По мнению профсоюза, связанные с ИИ риски включают в себя неправомерное использование данных, касающихся учащихся, учителей и преподавания, а также усиление неравенства. Это связано с тем, что учителя имеют разный уровень доступа к технологии, что может привести к неравным возможностям профессионального развития. Различное качество онлайн-материалов, создаваемых этими технологиями, и существование алгоритмов, которые автоматически принимают решения, также рассматриваются профсоюзными активистами как спорные моменты.
 
 «Это также может привести к неэтичному поведению людей, в том числе исключению слабых учеников из школы на основании данных, полученных с помощью технологий, или стигматизировать учеников с особыми образовательными потребностями», — подчеркнули члены профсоюза.
 
 Программное обеспечение

В целом члены профсоюза положительно относятся к искусственному интеллекту, говоря, что эта технология может помочь учителям планировать уроки и привести к экономии времени и большей индивидуализации обучения. По их словам, системы могут точно определить слабые места учеников, чтобы вовремя скорректировать обучение.

Учителей невозможно заменить

Роботы и искусственный интеллект не могут заменить учителей, заявила Сьюзан Флокен, директор Европейского профсоюзного комитета по образованию/ETUCE, на профсоюзном конгрессе. По словам директора профсоюзной федерации, которая представляет 132 профсоюза в сфере образования в 51 стране, человеческий контакт и эмоции имеют важное значение для преподавания и обучения.

Флокен признала, что интерес к профессии учителя в европейских странах в последнее время снижается и что многие системы образования в ЕС сталкиваются с нехваткой преподавателей. Однако она сказала, что замена учителей роботами не является решением проблемы. Она добавила, что Европейский союз готовится к регулированию искусственного интеллекта.

ЕС планирует разделить приложения на различные категории и ввести ограничения в зависимости от рисков, которые они несут. Европарламентарии описывают готовящееся регулирование искусственного интеллекта в ЕС как первое в мире законодательство такого рода. Его цель — обеспечить «этичное и ориентированное на человека развитие искусственного интеллекта» в Европейском союзе и предотвратить риски, связанные с быстрым развитием этих технологий.

Феномен ChatGPT
 
Искусственный интеллект оказался в центре внимания после разработки ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и поэзию, на основе простых запросов. ChatGPT тренируется отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.
 
В марте этого года была представлена более совершенная модель искусственного интеллекта — GPT-4. Ожидается, что она сможет давать более безопасные и полезные ответы и проложит путь к распространению человекоподобных технологий.
 
За ChatGPT стоит финансируемая Microsoft компания OpenAI.
 

Источник: novinky.cz


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школы технологии Чехия

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