В Чехии хотят установить правила использования искусственного интеллекта в школах

Об этом договорились члены Чешско-Моравского профсоюза работников образования. По мнению профсоюзных деятелей, искусственный интеллект может привести к нарушению прав интеллектуальной собственности преподавателей, академических и научных работников.



По словам председателя профсоюза Франтишека Добшика, профсоюзы будут стремиться минимизировать риски. «Технологии могут помочь учителям, но они также несут риски и способны нарушить традиционные образовательные процессы», — сказал Добшик.



По мнению профсоюза, связанные с ИИ риски включают в себя неправомерное использование данных, касающихся учащихся, учителей и преподавания, а также усиление неравенства. Это связано с тем, что учителя имеют разный уровень доступа к технологии, что может привести к неравным возможностям профессионального развития. Различное качество онлайн-материалов, создаваемых этими технологиями, и существование алгоритмов, которые автоматически принимают решения, также рассматриваются профсоюзными активистами как спорные моменты.



«Это также может привести к неэтичному поведению людей, в том числе исключению слабых учеников из школы на основании данных, полученных с помощью технологий, или стигматизировать учеников с особыми образовательными потребностями», — подчеркнули члены профсоюза.



Программное обеспечение



В целом члены профсоюза положительно относятся к искусственному интеллекту, говоря, что эта технология может помочь учителям планировать уроки и привести к экономии времени и большей индивидуализации обучения. По их словам, системы могут точно определить слабые места учеников, чтобы вовремя скорректировать обучение.



Учителей невозможно заменить



Роботы и искусственный интеллект не могут заменить учителей, заявила Сьюзан Флокен, директор Европейского профсоюзного комитета по образованию/ETUCE, на профсоюзном конгрессе. По словам директора профсоюзной федерации, которая представляет 132 профсоюза в сфере образования в 51 стране, человеческий контакт и эмоции имеют важное значение для преподавания и обучения.



Флокен признала, что интерес к профессии учителя в европейских странах в последнее время снижается и что многие системы образования в ЕС сталкиваются с нехваткой преподавателей. Однако она сказала, что замена учителей роботами не является решением проблемы. Она добавила, что Европейский союз готовится к регулированию искусственного интеллекта.



ЕС планирует разделить приложения на различные категории и ввести ограничения в зависимости от рисков, которые они несут. Европарламентарии описывают готовящееся регулирование искусственного интеллекта в ЕС как первое в мире законодательство такого рода. Его цель — обеспечить «этичное и ориентированное на человека развитие искусственного интеллекта» в Европейском союзе и предотвратить риски, связанные с быстрым развитием этих технологий.



Феномен ChatGPT



Искусственный интеллект оказался в центре внимания после разработки ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и поэзию, на основе простых запросов. ChatGPT тренируется отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.



В марте этого года была представлена более совершенная модель искусственного интеллекта — GPT-4. Ожидается, что она сможет давать более безопасные и полезные ответы и проложит путь к распространению человекоподобных технологий.



За ChatGPT стоит финансируемая Microsoft компания OpenAI.







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