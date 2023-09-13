ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
В центре Праги запретят парковку электросамокатов общего пользования
14 сентября 2023
11:30
183
Администрация Праги 1 намерена запретить парковку электросамокатов, предназначенных для аренды, на дорогах и территориях, находящихся в ведении чиновников. Их меньшинство, поэтому муниципалитет обратится в городской совет с просьбой сделать то же самое во всей охраняемой зоне.
Решение об этом было принято в среду депутатами муниципального совета. По словам руководства мэрии, такой шаг возможен благодаря методике, разработанной министерствами транспорта и внутренних дел. Электросамокаты в Праге предлагают в аренду компании Bolt и Lime.
Соавтор поправки Павел Марк (Прага 1) отметил, что, согласно министерской методике, парковку электросамокатов с целью их проката в общественных местах следует рассматривать как так называемое специальное использование дорог, которое имеет свои правила.
«Это означает, что она разрешена только в том случае, если оператор услуги получает согласие муниципалитета, например, в виде договора аренды», — сказал Марк. Еще одним условием, по его словам, является получение специального разрешения на использование дорог от управления автомобильных дорог и уплата соответствующего сбора. Принятым в среду решением члены совета утвердили план полного запрета парковки на территории, находящейся в ведении муниципалитета, а это в основном парки и прилегающие к ним дороги.
По словам Марка, центр мегаполиса специфичен и больше всего страдает от движения электросамокатов из-за большого количества туристов. «Это несовместимо с жизнью в этой части города, когда относительно тяжелые машины, часто управляемые двумя людьми, постоянно ездят по нашим тротуарам и подвергают опасности пожилое население», — сказал он. Ограничение не распространяется на езду на электросамокатов, а только на их парковку.
Электросамокаты, свободно стоящие на улицах Праги и других городов, в последние годы подвергаются критике со стороны местных жителей и муниципалитетов. Критикам особенно не нравится их плохая парковка и оставление в местах, где они мешают движению, а также езда по тротуарам, создающая угрозу для пешеходов.
Мирослав Штейскал, директор муниципальной полиции Праги 1, сообщил на заседании совета, что за первые семь месяцев этого года сотрудники полиции рассмотрели 4 352 правонарушения, связанные с электросамокатами, и выписали штрафов на сумму около 1,1 млн крон. «В принципе, это максимум того, что мы можем сделать», — добавил он. Например, в случае с велосипедами, по его словам, было совершено всего 560 правонарушений.
В связи с большим количеством аварий с начала сентября в Париже введен полный запрет на использование электросамокатов общего пользования. Город стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг. На референдуме 90% избирателей проголосовали «за», но в голосовании приняли участие только 8% избирателей, имеющих право голоса.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
505
14 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
2348
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
14 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
505
14 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
2348
13 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
1884
13 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
560
13 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
1282
13 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
1266
13 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
1355
13 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
5971
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.