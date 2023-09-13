В центре Праги запретят парковку электросамокатов общего пользования

Решение об этом было принято в среду депутатами муниципального совета. По словам руководства мэрии, такой шаг возможен благодаря методике, разработанной министерствами транспорта и внутренних дел. Электросамокаты в Праге предлагают в аренду компании Bolt и Lime.





Соавтор поправки Павел Марк (Прага 1) отметил, что, согласно министерской методике, парковку электросамокатов с целью их проката в общественных местах следует рассматривать как так называемое специальное использование дорог, которое имеет свои правила.





«Это означает, что она разрешена только в том случае, если оператор услуги получает согласие муниципалитета, например, в виде договора аренды», — сказал Марк. Еще одним условием, по его словам, является получение специального разрешения на использование дорог от управления автомобильных дорог и уплата соответствующего сбора. Принятым в среду решением члены совета утвердили план полного запрета парковки на территории, находящейся в ведении муниципалитета, а это в основном парки и прилегающие к ним дороги.





По словам Марка, центр мегаполиса специфичен и больше всего страдает от движения электросамокатов из-за большого количества туристов. «Это несовместимо с жизнью в этой части города, когда относительно тяжелые машины, часто управляемые двумя людьми, постоянно ездят по нашим тротуарам и подвергают опасности пожилое население», — сказал он. Ограничение не распространяется на езду на электросамокатов, а только на их парковку.





Электросамокаты, свободно стоящие на улицах Праги и других городов, в последние годы подвергаются критике со стороны местных жителей и муниципалитетов. Критикам особенно не нравится их плохая парковка и оставление в местах, где они мешают движению, а также езда по тротуарам, создающая угрозу для пешеходов.





Мирослав Штейскал, директор муниципальной полиции Праги 1, сообщил на заседании совета, что за первые семь месяцев этого года сотрудники полиции рассмотрели 4 352 правонарушения, связанные с электросамокатами, и выписали штрафов на сумму около 1,1 млн крон. «В принципе, это максимум того, что мы можем сделать», — добавил он. Например, в случае с велосипедами, по его словам, было совершено всего 560 правонарушений.





В связи с большим количеством аварий с начала сентября в Париже введен полный запрет на использование электросамокатов общего пользования. Город стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг. На референдуме 90% избирателей проголосовали «за», но в голосовании приняли участие только 8% избирателей, имеющих право голоса.











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