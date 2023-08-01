Грядет лихорадочная цифровизация Чехии. Удостоверение личности, доверенности и не только

Во время пандемии в Чехии начали лихорадочно оцифровывать официальную повестку дня. Но теперь правительство страны решает, как максимально приблизиться к Дании. Скандинавская страна может похвастаться не только 98-процентной оцифровкой государственных услуг, но и тем, что все можно легко сделать с мобильного телефона.





«Подавляющее большинство видов государственной деятельности уже хотя бы частично оцифровано (переведено в электронный вид). Но зачастую неэффективно, неориентированно на клиента и требует большой доли человеческого труда. Тем не менее автоматизация процессов — это необходимость, от которой мы не можем уклониться», — говорит вице-премьер Иван Бартош (Пираты).





Приложение eDocuments будет запущено в конце этого года. На практике это будет означать, что вместо пластиковых карт, таких как удостоверения личности или водительские права, люди будут иметь их официальную копию на своем мобильном телефоне. Это должно быть похоже на то, как раньше люди показывали код прививки во время ковида. Далее государство называет проект «предшественником Европейского цифрового кошелька» — важной составляющей развивающейся цифровой экономики Европы.





Вслед за документами государство запустит замену бумажным доверенностям. Официально это будет Реестр представительств — «цифровой реестр, позволяющий дистанционно решать ситуации, когда гражданину или компании необходимо быть в роли представителя», — говорит вице-премьер Бартош.





«С самого начала мы рассчитываем на участие тех министерств, где нововведение будет наиболее практичным, а именно министерств финансов, транспорта, социальных дел, юстиции и здравоохранения», — добавляет Анна-Мари Лихтенберг, руководитель отдела коммуникаций созданного в этом году Агентства цифровых и информационных технологий (DIA).





«Некоторые вещи были запущены из-за пандемии ковида, но это были неконцептуальные, кризисные решения», — говорит Бартош спустя три года. Он признает, что Чехии, например, придется инвестировать в обновление базовых регистров (таких как флагманский регистр лиц), которые необходимы для функционирования цифрового государства, но технически устарели в Чешской Республике.





Планирует цифровые инновации и Министерство труда и социальных дел — ведомство, с которым в течение своей жизни столкнется практически каждый человек.





«В августе мы запустим полностью оцифрованное заявление на получение родительского пособия на клиентском портале Министерства социального обеспечения — Jenda. Позже в этом году мы планируем перевести в эту среду еще два полностью оцифрованных пособия — детское и жилищное. Мы уже убедились в работоспособности портала в прошлом году, когда почти 600 000 семей подали онлайн заявления на получение единовременного пособия на ребенка», — говорит Ева Давидова, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.





Это даст сотрудникам бюро труда больше времени для работы с теми, кто пришел лично. Однако, по ее словам, главная цель состоит в том, чтобы постепенно все оформлять из дома.





«К концу года мы также планируем запустить онлайн-заявку на получение пенсии на электронном портале Управления социального обеспечения. Этот сервис позволит обращаться за всеми видами пенсий: не только по старости, но и по инвалидности или по случаю потери кормильца», — планируют в Министерстве социальных дел.





Перемещение на пять позиций вверх

«Чехия занимает 17-е место в списке 27 стран Европы и оцифровала 80% государственных услуг. За последние три года мы поднялись на пять позиций, с 22-го места в 2020 году», — говорит Лихтенберг. Однако ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем чехи поймут, что им не обязательно лично обращаться в офис или почтовое отделение с каждым запросом. Например, согласно статистике, на начало 2020 года на Портале гражданина было зарегистрировано всего 45 500 пользователей. К началу 2023 года их было уже более 600 000, а сейчас — более 875 000.





Наиболее слабыми местами являются поддержка пользователей, наличие готовых форм для получения онлайн-услуг, а также недостаточная степень удобства для мобильных устройств, то есть возможность решить проблему с мобильного телефона.













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