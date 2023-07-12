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Жители Чехии, возможно, будут платить за пользование соцсетью Х (ранее Twitter)
19 сентября 2023
18:00
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Миллиардер Илон Маск намекнул на возможное введение платы за доступ к социальной сети X, ранее известной как Twitter, для всех пользователей. Он считает, что это поможет бороться с ботами и фейковыми аккаунтами в сети.
Владелец Twitter выразил эту идею в интервью премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Однако пока неясно, можно ли это считать началом разработки такого плана.
«Мы планируем внедрить небольшую ежемесячную плату за использование сервиса», — сказал Маск, который также руководит компаниями Tesla и SpaceX.
Маск у руля Twitter, сейчас известного как X, уже предпринял попытку стимулировать пользователей к платному использованию сервиса X Premium. Продвинутые аккаунты получают доступ к дополнительным функциям, таким как возможность писать более длинные сообщения и повышенная видимость в сети. Однако базовые функции остаются бесплатными для всех.
На данный момент стоимость X Premium в США составляет 8 долларов в месяц. В других странах цены отличаются.
В Чехии в приложении для iOS цена составляет 249 крон в месяц. Годовая подписка стоит 2 262,70 крон на веб-сайте и 2 550 крон в приложении.
Интересно, что Маск также исследует варианты снижения цен для пользователей. «Мы работаем над предложением с более низкой ценой. Мы хотим, чтобы это была доступная опция», — подчеркнул он. Маск считает, что это единственный способ защитить сеть от больших армий ботов.
Однако критики опасаются, что введение платных услуг может привести к уходу большей части пользователей из X. Это в свою очередь может снизить поступления компании от рекламы, которые сейчас составляют основную часть ее доходов.
Маск придерживается принципа абсолютной свободы слова, но есть опасения, что его подход нельзя считать ответственным. Исследования показывают, что после прихода Маска к власти в сети X увеличилось количество ненавистных комментариев, а некоторые правительства обвиняют сеть в недостаточном контроле контента.
На данный момент Илон Маск является самым богатым человеком в мире с состоянием 243 миллиарда долларов.
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